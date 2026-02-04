立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「いなり寿司（ずし）」がのっているように見えるそばの写真を投稿。ユーザーから多数のコメントが寄せられています。

【画像】え…何コレ…？ コチラが「いなり寿司に見えたら疲れてる」富士そばの画像です！ 味が気になる！！

「いなり寿司」に見える人は休息が必要？

公式アカウントは、「一瞬でも『いなり寿司』に見えた方、脳が休息を求めています。ゆっくり休んでください」とコメント。温かいそばの上に、3つの“いなり寿司のような”トッピングがのった写真を投稿しています。

トッピングはずっしりとしたボリューム感があり、色味もいなり寿司にそっくりです。休息が必要なユーザーからは「いなり寿司じゃないんですか…！？」「いなり寿司にしか見えなかったので、明日会社休みます」「今日の仕事終わったら直帰しよ」との声が上がっています。

公式アカウントが明かした正解は、「試作品のロールキャベツそばです！」。これに対し、「ロールキャベツはロールキャベツですごいけどね（笑）」「ロールキャベツそばかと思ったらロールキャベツそばだった。もう少しで危ないところだった」「びっくりした」「ロールキャベツにそばつゆって…おいしそう」などのコメントが寄せられています。

中には、「初見でロールキャベツと認識する方が、脳が疲れているのでは？」「これをそばの具にしようとした方も脳が休息を求めている気がする…」というツッコミも。

また、別の物に見えた人も多かったようで、「太い春巻きだと思った人も休んだ方がいいのかな」「肉巻きおにぎりでしょ」「チャーシューに見えたからセーフですよね」「えっ、餅巾着じゃないんですか？」「おそばにアップルパイが浮かんでいるように見えたんですが、休んでもいいんですか？」「なぜか豚足に見えてしまいました」などのコメントが寄せられています。皆さん、かなり疲労がたまっている様子です。