この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が背景を解説！『低所得者でも高級車に乗れるのはなぜ？残クレのメリット・デメリットについて解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が自身のYouTubeチャンネルで『低所得者でも高級車に乗れるのはなぜ？残クレのメリット・デメリットについて解説します。』と題した動画を公開した。街中で高級車を見かける機会が増える中、「なぜその収入水準でその車に乗れるのか」という素朴な疑問を出発点に、自動車購入で広がる残価設定ローン、通称「残クレ」の仕組みを整理している。



残クレとは、数年後の下取り価格をあらかじめ設定し、その残価を差し引いた金額を分割で支払うローンである。車両本体価格すべてを支払う通常のローンと比べ、月々の返済額を大きく抑えられる点が特徴だ。菅原氏はこの点について、所得が高くなくても高級車に手が届いてしまう理由だと説明する。表面上の支払額だけを見ると、確かに負担は軽く見える。



一方で、動画ではこの仕組みが抱える注意点にも踏み込んでいる。特に強調されていたのが金利の考え方だ。実際に返済するのは残価を差し引いた金額であっても、金利は車両本体価格全体を基準に計算されるケースがあるという。この構造を理解しないまま契約すると、結果として総支払額が割高になる可能性がある。



さらに、数年後の下取り時に発生し得るリスクも具体的に示される。事故や傷、使用状況によって査定額が下がれば、当初設定した残価との差額を支払う必要が生じる。その差額を一括で用意できなければ、再びローンを組むことになり、負担が連鎖的に膨らむ構造があるという指摘だ。月々の支払いが抑えられている間は見えにくいが、将来一気に表面化する可能性がある点は見逃せない。



また、ディーラー側が残クレを積極的に勧める背景にも触れている。販売現場では月々の支払額が強調されやすく、金利や将来の条件は後景に追いやられがちだという。だからこそ、契約前に全体像を把握することが重要になる。動画では、目先の数字だけで判断しない視点が随所に示されている。車の購入方法に迷う人にとって、仕組みを理解するための材料を整理した内容であるといえるだろう。