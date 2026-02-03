¡Ú ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ ¡Û¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡×¡¡¼Ì¿¿½¸È¯ÇäÆü¤¬ÀáÊ¬¤Ç¡¡¡Ö»ä¤¬µ´¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ ¡Û¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡×¡¡¼Ì¿¿½¸È¯ÇäÆü¤¬ÀáÊ¬¤Ç¡¡¡Ö»ä¤¬µ´¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤«¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Çßß·¤µ¤ó¤Îº£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çßß·¤µ¤ó¤Ï¡¢à1st¼Ì¿¿½¸¤¬ÂçËþÂ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2nd¤Ï¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö1st¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¡×¤È¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢Ìó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ë¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£´°À®ÉÊ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤ÏàËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂçËþÂ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÏÇ»¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿á¤È¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃÏ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏàÂç¹¥¤¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£à¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£Çßß·¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤í¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤·¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´¤¬¹¤¤¤Êá¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏàÉáÃÊ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿©»öNG¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò¤·¤Æ¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤âÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë°µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê»ä¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤á¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¯ÇäÆü¤¬ÀáÊ¬¤Ê¤Î¤Ï¶öÁ³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢àÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬µ´¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤éàÊ¡´ó¤»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´ê¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û