３日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、川島明、田村真子アナのダブル誕生日会を開催。そこへ川島が「神様やぞ！」と叫ぶ超ビッグゲストが登場し、スタジオも騒然となった。

この日は川島と田村アナが同じ誕生日ということで、誕生日会を開催。その中で、川島が主演の「大木劇団」第１７回公演「古畑任三郎」を放送。するとサプライズゲスト１人目が容疑者として登場。それが元メジャーリーガーの沢村拓一氏だった。川島は沢村氏の大ファン。姿を見るなり「こんな形で会いたくなかった…」と絶句した。これには大の巨人ファンであるビビる大木も緊張のあまり「沢村かずひろさんです！」と名前を間違える始末。沢村氏は冷静に「ひろかずです」と訂正した。

しかし驚きはこれだけではない。容疑者は小柄ということで「小柄で怪しい男を連れてきました」といってやってきたのは何と武豊。大の競馬ファンで武の大ファンでもある川島は「おいおいおい！ダメだ、アカン！」と絶叫。「レジェンドになんていうことを。最悪じゃ。バカじゃないの？キャスティングしたの。神様やぞ！」と叫んだ。

武は食い逃げ犯人役で、「実は財布を忘れてしまって。馬に乗って戻って来たところでした」などとセリフもバッチリ。芝居が終わった後、川島は「１回土下座させてください。貴重な火曜日を」と土下座で感謝。武も「川島さんの誕生日ですから」とオファーを快諾したといい、誕生日プレゼントとしてレースで使ったムチを渡し、川島を感激させていた。