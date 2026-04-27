お笑いコンビ、麒麟川島明（47）が、パーソナリティーを務める26日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。同局特番「オールスター感謝祭26春」での“激怒”が話題になった島崎和歌子について語った。5日に放送された同番組の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」では、出演芸能人の参加希望者が9人しかおらず、島崎が「一番の花形のイベントですよ。何年やってると思ってるんですか？」と怒りをあらわに。企画に