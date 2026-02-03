SONY新作モニターヘッドホン「MDR-M1」は買いか？作編曲家が既存モデルと比較レビュー。その実力と“最適な使い道”とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
作編曲家やシンセサイザーマニピュレーターとして活動するぱくゆう氏が、自身のYouTubeチャンネル「ぱくゆうチャンネル」で「Sony MDR-M1 本音レビュー。誰のためのヘッドホン？」と題した動画を公開した。動画では、ソニーの新作モニターヘッドホン「MDR-M1」について、既存モデルとの比較を交えながらその立ち位置とサウンド特性を詳細にレビューしている。
まず、ぱくゆう氏はソニーのモニターヘッドホンラインナップにおけるMDR-M1の立ち位置を解説。1989年発売の定番モデル「MDR-CD900ST」や、国内の音楽制作現場のニーズに合わせて開発された「MDR-M1ST」などを紹介した上で、MDR-M1はMDR-M1STの海外展開モデルに相当し、グローバルなニーズを意識してチューニングされた製品だと説明した。MDR-M1STがボーカルの聴き取りやすさをやや重視しているのに対し、MDR-M1はボーカルと他楽器のバランスが「よりニュートラル」なのが特徴だという。
製品仕様については、重量が216gと軽量である点や、ハウジング部分が平らになるスイーベル構造で持ち運びやすい点を評価。また、1.2mと2.5mの2種類の着脱式ケーブルが付属することも、様々な使用環境に対応できる利点として挙げた。
肝心のサウンドについては、第一印象を「あれ、気になるところがないぞ」と表現。これは、音楽を楽しく聴かせるための味付けがなく、各楽器の音を分離して分析的に聴くことに特化しているためだと分析する。氏は、このヘッドホンが「楽曲の楽器と楽器の間に切れ目を入れて、並べて見せてくれる」ような印象だと語り、個々の音に意識が向きやすいと評価した。
以上のレビューを踏まえ、ぱくゆう氏はMDR-M1が「録音時のモニタリング」「ミキシング/マスタリングの補助」「楽曲分析や耳コピ」といった用途に向いていると結論付けた。音楽全体を俯瞰して聴くのではなく、特定の音に集中したい場合に強みを発揮するという。そのため、初めてモニターヘッドホンを購入する人よりも、すでに基準となるモニター環境を持っており、新たな視点を得たいと考えている人におすすめのヘッドホンだとまとめた。
YouTubeの動画内容
