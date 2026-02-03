アカデミー作品にも出演

「第95回アカデミー賞」で主演男優賞を受賞したハリウッドスター、ブレンダン・フレイザー（57）の主演最新作「レンタル・ファミリー」が2月27日に日本で公開される。フレイザーが演じるのは、かつて歯磨き粉のCMで一世を風靡したものの、近頃は世間から忘れ去られつつあるアメリカ人俳優のフィリップ。

俳優業を細々と続けながら東京で暮らし、すっかり街になじんでいたある日、フィリップはレンタル・ファミリー会社を経営する「多田」から仕事を依頼される。そして、レンタル・ファミリーの仕事を通して自分自身を見つめ直していく姿が描かれる。

物語の大きなきっかけとなる、フィリップに仕事を依頼する「多田」を演じているのが、俳優の平岳大（51）だ。フレイザーと共にプロモーションのため来日する予定だという。

「平さんといえば、16年に亡くなった名優・平幹二朗さん（享年82）と佐久間良子さん（86）の息子で、2002年に芸能界入りしました。当初こそ、あまりその存在を知られていませんでしたが、米国の名門大学卒業という異色のキャリアの持ち主。本格的に海外進出を果たしたところ、真田広之さん（65）がプロデューサー兼主演を務めたドラマ『SHOGUN 将軍』で石堂和成役（石田三成がモデル）を演じ、改めて注目を浴び、今や日本を代表する国際派俳優に成長しました」（映画業界関係者）

両親は平が10歳のころに離婚。その後、母親の下で育つが、東京の名門・暁星学園に小学校から高校まで通い15歳で渡米した。現地の高校を卒業し、進学したのは名門・ブラウン大学理学部応用数学科。その後、コロンビア大学大学院修士課程へ進学している（後に中退）。

この経歴を見る限り、俳優として活動する気配はないのだが、本人の中には秘めたものがあったようだ。

「後に本人が語っていますが、帰国後に外資系企業に就職していた20代後半、佐久間さんに俳優に挑戦したいと相談したら大反対されたものの、平さんは『相談に乗るよ』と軽い感じだったそうです。デビューとなった初舞台は両親と共演した舞台『鹿鳴館』（02年）。実はこの時点でも佐久間さんは反対し続け、降板を申し出たほど。岳大と同席した会見中だけでなく、舞台の本番中も息子とは目も合わせず終いでした。しかし、努力を重ねて舞台公演を乗り越えた息子を見て、俳優になることを黙認したそうです」（ベテラン芸能記者）

侍が似合う

二世俳優には「親の七光り」など、口さがない風評もつきまとう。しかし、その後の平に、俳優としての方向性を決めるような大きな転機が訪れる。

「04年正月のテレビ東京の大型時代劇『竜馬がゆく』を皮切りに、NHKの大河ドラマ『篤姫』（08年）では徳川慶喜役、『真田丸』（16年）では武田勝頼役を演じ、映画『一命』（11年）、『のぼうの城』（12年）などにも出演。13年から20年までNHK BSプレミアムで放送された時代劇シリーズ『大岡越前』では徳川吉宗役を演じました。183センチの長身で、父親譲りのイケメンですが、数々の時代劇作品に出演するうちに、“侍役”がすっかり板に付いてきました。主演の岡田准一さん（45）が石田三成を演じた映画『関ケ原』（17年）では、島左近を演じましたが、岡田さんに勝るとも劣らない存在感を放っていました」（映画担当記者）

19年11月に出演した「徹子の部屋」で明かしたところによると、16年7月に結婚を発表した一般女性は、二卵性双生児である自身の妹の小学校からの幼なじみだったという。のちに娘が誕生すると、本格的な海外進出を目指し、20年に家族で米・ハワイに移住する。BBCとNetflixが共同制作したドラマ「Giri/Haji」（19年）では、死んだはずの弟を追ってロンドンに渡る刑事役で主演を務めている。

ところが、世界的にコロナ禍を迎えたため、俳優としての危機を迎えてしまったことをインタビューで明かしている。

〈コロナの直前に移住したので、そこから1年は全く何もしなくて、「僕のアメリカ修行はこれで終わっちゃうのかな」とも考えました。「来月の家賃を払えるだろうか」という心配をするほどだったのです〉（「クランクイン」25年2月13日掲載）

しかし、そこから、動画配信サービス・Huluで配信中の米のドラマ「THE SWARM／ザ・スウォーム」のオファーがあり、「SHOGUN」のオーディションに合格したことで活動が軌道に乗ったという

「『THE SWARM』といえば、木村拓哉（53）の海外デビュー作として注目されていました。平も木村も脇役でしたが、明らかに平の方が出演シーンが多く、視聴者の記憶に残る役柄でしたが、英語力の違いでの配役となったことは明らかでした」（同前）

米国に住む理由は

ハワイ移住後、いずれも出演したハリウッド大作「G.I.ジョー：漆黒のスネークアイズ」（21年）、「キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド」（25年）が公開されている。米国での活動について、ハワイの生活情報発信サイト「ハワイに住むnet」に昨年9月2日に掲載された記事で、平はこう語っている。

〈日本にいるときは、俳優業をしていても、ステップアップしている感覚はありませんでした。米国に来て初めて俳優という道で着実にキャリアを積み重ねている実感があります〉

〈現在はコンスタントに出演のチャンスをいただいていますし、キャリアを積めば出演料にもしっかり反映される。残念ながら、日本の芸能界ではそうはいかないのが実情です〉

「デビューは日本でしたが、高校から大学まで海外で生活していたこともあり、伝統的な日本の芸能界のしがらみや風習が窮屈だったのではないでしょうか。コツコツと実力を磨き、もはや“逆輸入”の大物俳優になりました。アメリカンドリームを成し遂げたとなれば、天国のお父さんも、この活躍を喜んでいるはずです」（先の芸能記者）

