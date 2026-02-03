「後光とはこのことか…」天皇陛下との初対面に衝撃→天皇スポットめぐりを続ける男性が感じる“ご利益”とは
天皇ゆかりの地「天皇スポット」をめぐりながら、天皇にまつわるあらゆることを研究している同人誌『天皇を旅する』。皇室ファンとしても必読の書です。
毎号「天皇陵探訪」「斎田探訪」「明治天皇のご落胤」「天皇のトイレ神社」「天皇が変えた地名」といったディープなインペリアル情報が満載。
編集・執筆しているミサンザイさんは、長年の天皇研究の影響か、どこかやんごとなき雰囲気を漂わせる文化系男子です。同人誌愛読者の1人としてお話を伺わせていただきました。
◆天皇皇后両陛下（当時）との鮮烈な出会い
まず、ミサンザイさんが天皇家をテーマに研究するきっかけは何だったのでしょう。
「たしか平成21年の、天皇陛下御即位二十年奉祝のイベント（天皇皇后両陛下御成婚50年及び天皇陛下御即位20年奉祝行事）のときでした。お祝いのため、仕事を休んで皇居に記帳に行ったんです。皇宮警察の音楽隊の青空コンサートも開かれていて、見ていたら『天皇皇后両陛下がお出ましになられます』というアナウンスが。しばらくすると乾通りから黒塗りの車がやってきて、天皇陛下（今の上皇陛下）が降り立たれたんです。
手を伸ばしたら触れそうな距離だったんですが、そのときに、めちゃくちゃきれいだと感じました。きれいというのは、チリ一つないピカピカという意味です。続いて美智子様も車から降りてこられたんですが、後光とはこのことかと思うくらいオーラを放たれていました。光り輝いていたというより、ハロゲンヒーターのようにほわほわーっとまわりの空気がゆらめいてたような感じでした。
世の中にこんな方々がいらっしゃるんだ、という鮮烈な印象でした。そのときから、天皇家に強く惹かれるようになりました。昔から好きだったんですが、もっと知りたいと思って色々なところを見て回るようになったんです」
◆天皇スポットをめぐる旅を始める
まさに天孫降臨の瞬間を目撃し、人生の啓示を受けたんですね。天皇皇后両陛下は、こちらの魂が準備できていないと偶然出会えないのかもしれません。それから、ミサンザイさんはフットワークの軽さを生かして全国各地の天スポを旅するようになったそうです。
「天皇をフックにするとありとあらゆるものひっかかってきます。最初に旅したのが天皇陵でした。折り畳み自転車を持って京都、奈良、大阪の古墳や天皇陵を走って回ったのが十数年前。途中で熱中症気味になったところ、そうめん工場の無料流しそうめんを発見して救われたこともありました。パワースポットと違って基本的にほとんど人と会わない旅ですね」
自販機もないような場所で、そうめんに助けられるとは、霊験あらたかな天皇家のご利益のようです。他にも天皇スポットのご利益や運気が上がった実感はあるのでしょうか。
「行ったら楽しくなるので、それがご利益ですね。どこもきれいに整備されていますし、天皇家のゆかりの場所は高台だったり、その土地の一番いい場所だったりします。群馬県渋川市の『行幸田（みゆきだ）』は明治天皇が訪れた場所なんですが、本当に見晴らしが良くて、人もいなくて、良い体験ができました」
◆皇室御用達の食べ物やホテルも体験
天皇家ゆかりの場所だけでなく、皇室御用達の食べ物やレストランも体験されるのでしょうか。
「お召し上がりになったお店に行ったり献上菓子を買ったりもしますね。そこまで高くないですし、味も間違いないのでおすすめです。例えば御用邸のある那須市は、献上菓子も充実していますよ。扇屋の和菓子もおいしいです。敷地内に愛子さまのお印でもある樹齢100年のゴヨウツツジなどもあり、天皇スポットとしても重要な場所です。御用邸の月や、御用邸チーズケーキなども有名なお菓子です」
