ワイズホールディングス<5955.T>が上げ幅を拡大している。午後１時ごろに上限を５５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．４１％）、または５０００万円とし、取得期間を２月３日から３月３１日とする自社株買いを発表。また、保有する自社株の一部である１００万株を３月１３日付で消却するとあわせて発表しており、これらが好材料視されている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高９３億４１００万円（前年同期比６．７％増）、営業利益４億４４００万円（同４６．７％増）、純利益２億６３００万円（同５２．４％増）だった。ねじの製造・販売・加工を行う金属製品事業が、新車自動車生産・販売が概ね安定した水準で推移するなか伸長したほか、電線・ケーブルの製造及び販売や半導体・電子部品各種製品の仕入れ販売を行う電子部品事業の受注が回復傾向にあり、業績向上に貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１２０億円（前期比１．７％増）、営業利益５億円（同１２．０％増）、純利益２億９０００万円（同１１．１％増）の従来見通しを据え置いている。２億９０００万円（同１１．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS