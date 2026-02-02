カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、1月31日にYouTubeチャンネルで公開した動画で破局を発表した。



【写真】大粒の涙がこぼれるいちろー Yurinaが優しく介抱

ゆりいちちゃんねるは2017年から活動しているカップルYouTuber。メンバーは2016年から交際しているフィリピン人のいちろー、日本人のYurinaの2人。カップル生活の日常などを動画化して人気を集めていた。2026年2月1日現在の登録者数は74.4万人。



2人は1月31日に、約2カ月ぶりとなる動画を更新。「私たちから、いつもゆりいちちゃんねるを応援してくださっている皆さまに大切なご報告があります」として、「僕たちは9年前に交際を始め、その1年後にYouTubeチャンネルを立ち上げて活動を続けてきましたが、話し合いの末、去年をもって交際を終了し、今後2人での活動も終了することになりました」と2025年に破局していたことを伝えた。



破局の理由についてYurinaは「1年前に私が体調を崩し、これまで通りの活動ができない期間がありました」と話し、「これからの人生について深く考えた結果、私がこれから大切にしたい生き方、生活のスタイルが大きく変わり、それに伴って2人の価値観にも変化が生まれました」と説明。その結果「これまでのように時間をかけてその違いを合わせていくことも考えましたが、これ以上合わせ続けることがお互いの幸せにはならないと感じました」とし、「自分らしく生きやすい未来を選ぶことを考え、別々の道を歩むことを決断しました」と話した。



Yurinaの説明に、いちろーは号泣。「色々考えてきたんですけど（涙で）話せない。一つだけ言えるのは、ゆりなには本当に感謝しかない」とおえつしながら話し、「心の底から別れた後でも、ゆりなには幸せでいてほしい」と絞り出した。



今後の活動についてYurinaは「2人での活動はこの動画を持ちまして最後になりますが、このチャンネルは私の個人チャンネルとして継続していくことになりました」と説明。最後には「今まで私たちを応援してくださり、本当にありがとうございました」と話した。



