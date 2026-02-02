【渋谷観光】センター街にポケモンセンターシブヤ、夜はMIYASHITA PARKの渋谷横丁へ！定番から最新まで網羅して遊び尽くす「最強の1日プラン」
渋谷駅に降り立ったら、街のアイコン・忠犬ハチ公像にごあいさつ。スクランブル交差点の迫力ある光景を眺め、センター街を歩けば、次々と新しい刺激に出合える。渋谷PARCOでは最新カルチャーやかわいいポケモングッズをチェックし、MIYASHITA PARKではショッピングもグルメも満喫。夜は渋谷横丁で全国の味を食べ歩き。朝から夜まで遊び尽くせる、進化し続ける渋谷の最新コースだ。
■忠犬ハチ公像
渋谷駅前で出会う忠犬ハチ公の物語
渋谷駅前に建つ忠犬ハチ公像は、主人を亡くした後も約9年間駅で帰りを待ち続けた秋田犬・ハチをモデルにした銅像で、1934年に建立された。待ち合わせの定番スポットとして知られ、国内外から観光客が集まる渋谷の象徴となっている。ハチの生涯は新聞などを通じて全国に広まり、今も忠実さの象徴として語り継がれている。
見どころ
駅前広場に立つハチ公像は常に人でにぎわい、外国人観光客にも人気が高い。渋谷の再開発により周辺は変化を続けているが、像は変わらず街のランドマークとして愛されている。春には桜と一緒に写真を撮れるスポットとしても注目され、フォトジェニックな一角になっている。
住所：東京都渋谷区道玄坂2-1
交通アクセス：【電車】JR・京王線・東急線・東京メトロ渋谷駅から徒歩約1〜5分
■渋谷スクランブル交差点
世界が注目する大都市の交差点
渋谷スクランブル交差点は、東京・渋谷駅前に広がる世界的に有名なランドマークで、青信号になると1000人以上が一斉に渡る迫力ある光景が特徴。1973年にスクランブル交差点となって以来、渋谷の象徴的な場所として親しまれ、国内外の観光客が写真や動画を撮影する人気スポットになっている。映画やCMにも頻繁に登場し、特に夜間は大型ビジョンやネオンが輝き、活気あふれる都会の姿を映し出す。
見どころ
交差点の迫力はもちろん、歩道橋や駅周辺の高層ビルから俯瞰する風景も見逃せない。人々の流れが織りなす独特の動きは、時間帯や天候によって雰囲気が変わり、何度見ても新しい発見がある。特にイベントシーズンや季節の節目には街全体が盛り上がり、渋谷ならではのエネルギーを感じられる。
住所：東京都渋谷区渋谷2丁目
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・東急線・京王線渋谷駅からすぐ
■渋谷センター街
流行とにぎわいを感じる若者の街
渋谷駅ハチ公口からすぐのセンター街は、東京を代表するにぎやかな繁華街で、ファッション、グルメ、エンタメの最先端がぎゅっと集まるスポット。昼はショッピングやカフェ巡りを楽しむ若者でにぎわい、夜は居酒屋やカラオケに向かう人々でさらに熱気を増す。国内外から観光客も訪れ、東京らしいエネルギーを体感できるエリアだ。
見どころ
毎年行われる七夕まつりは、通りが色鮮やかな飾りで彩られ、多くの人が訪れる人気イベント。渋谷パルコや109など周辺の大型商業施設とも近く、買い物や観光の拠点としても便利。スクランブル交差点から続く街並みを歩くだけでも、渋谷ならではのカルチャーや街の空気を味わえる。
住所：東京都渋谷区宇田川町
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・東急電鉄・京王電鉄渋谷駅から徒歩約1分
■渋谷PARCO(パルコ)
ニーズを創造する次世代型商業施設
東京・渋谷にある複合施設。日本国内に限らず、世界に向けて、カルチャー発信を行う。地下1〜10階まで多種多様な約190ショップが入る。1階〜5階にはファッションや雑貨、6階にはジャパニーズカルチャー、地下1階・7階にはレストラン、8階にはパルコ劇場・ミニシアター「ホワイトシネクイント」が入る。
見どころ
10階には木々に囲まれた公園のような屋上広場があり、渋谷の街を一望できる。ガーデンステージではあらゆるイベントを多様に展開している。
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ渋谷駅から徒歩約5分
■ポケモンセンターシブヤ
伝説のポケモン「ミュウツー」が眠るポケモンセンター
渋谷PARCO 6階にオープンした、クールなデザインの店舗。店内には伝説のポケモン「ミュウツー」が眠っている。ゲームソフトやカードゲーム、バリエーション豊かなオリジナル商品はもちろん、ポケモンファンにうれしいサービスやキャンペーンも充実している。
見どころ
自由にカスタムデザインしたTシャツをその場で購入できるサービス「ポケモンデザインラボ」では、好きなポケモンを選んで、自分だけのオリジナルTシャツを作ることができる。
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ渋谷駅から徒歩約5分
■MIYASHITA PARK(ミヤシタ パーク)
公園と街を遊びつくす個性豊かな約90店舗が出店
東京都渋谷区の区立宮下公園周辺一帯が公園、商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK(レイヤード ミヤシタ パーク)」、ホテル「sequence MIYASHITA PARK(シークエンス ミヤシタ パーク)」が一体となったミクストユース型施設として整備され、訪れるたびに新しいヒト、モノ、体験、文化に出合える。渋谷駅周辺をはじめ、青山、表参道、原宿、代々木公園など、さまざまなファッション・文化をつなぐエリアに位置する商業施設には、日本初出店や、商業施設初出店の店舗などが出店。
見どころ
日本の古きよき横丁文化が楽しめる「渋谷横丁」、公園のアクティビティと親和性の高いスポーツブランドやカルチャーブランド、ショッピングを楽しめる多くの高感度なファッションブランドなどをそろえている。
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10
交通アクセス：【電車】JR 山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線 渋谷駅から徒歩約3分
■渋谷横丁
全国の味が集う渋谷のにぎやか横丁
渋谷横丁はミヤシタパーク内にある大型フードエリアで、全国のご当地グルメとお酒を一度に楽しめるスポット。全長約100メートルの通り沿いに、北海道から沖縄まで全国各地の料理を提供する店舗が並び、各店の前には屋台風のカウンター席やテーブル席が広がる。焼き鳥やおでん、海鮮、餃子、ラーメンなど、料理のジャンルは幅広く、昼は気軽なランチ、夜は仕事帰り、さらには週末の飲み歩きにも最適。定期的にご当地フェアや生演奏イベントも行われ、いつ訪れても活気にあふれている。観光客から地元の人まで幅広く集まり、渋谷の新たな「食の横丁」として注目を集めている。
見どころ
全国47都道府県の味覚が一堂にそろい、気軽に食べ比べができるのが魅力だ。北海道のジンギスカンや九州の博多もつ鍋、沖縄そばなど、普段なかなか味わえない郷土料理を一軒ごとにハシゴできる。昭和レトロを感じさせるネオ横丁風の雰囲気と、にぎやかな店員の呼び込みが相まって、まるで地方の祭りに迷い込んだような感覚を味わえる。
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 1階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ ・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線渋谷駅から徒歩約3分
新旧のカルチャーが交差する渋谷は、歩くだけでワクワクが止まらない街。フォトスポット、グルメ、買い物、すべてが一度に楽しめるこのエリアで、自分だけの“渋谷体験”を見つけてみよう。友達との休日やデートにもぴったりの一日を過ごせるはず。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
新旧のカルチャーが交差する渋谷は、歩くだけでワクワクが止まらない街。フォトスポット、グルメ、買い物、すべてが一度に楽しめるこのエリアで、自分だけの“渋谷体験”を見つけてみよう。友達との休日やデートにもぴったりの一日を過ごせるはず。
