埼玉県の実家で一人暮らしをしていた84歳が逝去。遺品整理で実家を訪れた長男は、衝撃的な光景を目の当たりにします。誰にも相談できずに孤立していく、高齢者の心理的な障壁を紐解いていきます。

「しっかり者」だった母の死後、実家で見つかった異様な光景

埼玉県内の戸建て住宅で一人暮らしをしていた高橋静江さん（享年84・仮名）が亡くなったのは、昨年の秋。長男の高橋明さん（61歳・仮名）は、四十九日の法要を終えたあと、実家の遺品整理に着手しました。

「父が元銀行員だったからでしょうか、母も金銭管理には非常に厳しい人でした。家計簿を欠かさずつけ、常に家は整理整頓され、整然としていた。子どものころは『ちゃんと片付けなさい！』とよく叱られたものです」

そんな母が暮らしていた家なのだから、遺品整理もすぐに終わるだろうと考えていたといいます。 しかし「散らかっているから」と5年近くも入室を拒まれていた2階の物置部屋の扉を開けたとき、目に飛び込んできたのは予想だにしない光景でした。6畳の部屋の床が見えないほど、未開封の段ボール箱が積み上がっていたのです。

「中身を確認すると、通販で購入されたと思われるサプリメントや健康器具、そして同じメーカーの高級羽毛布団が5組もありました。すべて梱包されたままで、伝票の日付を見ると、ここ3年の間に集中して購入されていました」

明さんは、部屋の隅に置かれたサイドボードのなかから、母が遺したメモ書きと通帳を見つけます。そこには、特定の販売担当者の名前と「次回の電話予定」が細かく記されていました。

「通帳を確認したところ、父が遺した預金から、特定の業者に対して毎月のように振込が行われていました。一度に数十万円支払っている月もあり、3年間で総額は約800万円にのぼります。母の年金だけでは到底足りず、貯金を切り崩して支払いに充てていたようです」

明さんは、母との生前の電話を思い返します。「体調はどう？」と聞くたびに、母は「大丈夫、いいサプリを飲んでいるから。担当の人も親切にしてくれる」と繰り返していたといいます。

「当時は、母が元気に過ごしているならと深く考えませんでした。でも、部屋に残されていたのは、使う当てのない大量の物と、減り続けた口座残高だけでした。母が何を求めてこれほど買い続けたのか、今となっては聞くこともできません」

浮き彫りになる高齢者の消費被害

高橋さんの事例は、現在の日本において決して珍しいものではありません。判断能力が不十分な高齢者を狙った「次々販売」や、孤独感に付け込んだ過剰な契約は、社会問題として深刻化しています。

独立行政法人国民生活センター『2024年度 65歳以上の消費生活相談の状況』によると、契約当事者が65歳以上の相談件数は2024年度で30万4,130件に達し、前年度から2万6,500件増加。相談全体に占める割合も38.6％と、2020年度以降で最高となっています。

また、2024年度の相談を商品・役務等別にみると、「商品一般」（不審なメールや電話等）「化粧品」「健康食品」「医薬品類」（定期購入関係）が上位を占めています。平均契約購入金額は約71万円、平均既支払金額は約46万円でした。

さらに消費者庁『令和7年版 消費者白書』によると、2024年の被害・トラブル推計額は約9.0兆円にのぼることが報告されています。社会的孤立が背景にある一人暮らしや、認知機能の低下した高齢者が狙われやすく、SNS経由の相談も増加傾向にあります。

一人暮らしの高齢者世帯は2025年に約750万世帯に達すると推計されており、親族との接触頻度が低いほど、業者による執拗な勧誘や「親切なフリ」を拒絶しにくい心理状態に陥りやすい傾向があります。

今回のケースでは、加齢に伴う認知機能の緩やかな低下や、日常的な会話相手を求める寂しさが、かつての冷静な判断を鈍らせてしまいました。特に身の回りを綺麗に整えている高齢者ほど、家の中の惨状や金銭的な失敗を恥と感じ、家族に隠し通そうとする傾向が顕著です。

また、ATMでの送金や振り込みが小分けに行われている場合、金融機関の防犯体制だけでは本人の意思による過剰な買い物を止めることは困難であり、周囲の気付きには限界があるのが現実です。

同センターの分析では、一度契約した高齢者の名簿が業者間で共有され、不必要な契約が連鎖する「次々販売」の被害も報告されています。今回の「5組の羽毛布団」は、その典型的な手口といえるでしょう。

離れて暮らす家族が、親の「大丈夫」という言葉を過信せず、実家の荷物の増殖や通帳の振込履歴といった客観的な事実に目を配ることが、有効な対策となります。