受験勉強を頑張る我が子を、誰よりも近くで応援していたはずなのに……。今回は、とんでもないミスで子どもの人生を狂わせてしまった人のエピソードをご紹介します。

本命の合格発表のあとに…

「滑り止めの私立大学に受かった娘。本命の合格発表がまだだったので、とりあえず入学金は払わずそのままにしていました。

本命には残念ながら不合格。滑り止めの入学金を払おうと思ったら、期限が過ぎていることに気がつきました……。大学に問い合わせたけれど、支払い期限に遅れたら入学は認められないと言われ、頭が真っ白に……。

泣きながら怒る娘に土下座で謝りました。しかし、夫が『お母さんだって悪気があったわけじゃないんだから許してやれよ』と言った一言で雰囲気は最悪に。娘はしばらく口を聞いてくれなくなりました。3年間、娘が必死に勉強したのは知っています。だからこそ申し訳なくて……。

娘は結局、専門学校に入りました。この進路でよかったと思える日が来ないと、心から許してもらえることはないのだろうなと思います」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 自分のせいで我が子が浪人するとなったら真っ青になりますよね……。お母さんだけに任せず、お父さんもお子さんも期限を知っていれば防げたかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。