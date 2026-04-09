配達事故「8万円で売れたのに補償は5000円…？」自作フィギュアが配達中に破損→宅配便の残酷なルール【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
配達中に荷物が破損した場合、通常は荷物事故として代金が弁償される。しかし、その補償額に納得がいかないケースがある。ゆきたこーすけさんの漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』に投稿された『フィギュア職人』を紹介するとともに、作者に話を聞いた。
フィギュア職人が自作のフィギュアをSNSに投稿したところ、「8万円で譲ってほしい」という買い手がついた。しかし、梱包して発送した荷物が途中で破損してしまう。「これは8万円の価値がある。弁償してほしい」と訴える職人だが、実際に補償されたのは制作にかかった材料費の5000円のみだった。
宅配便の標準的な補償では、プレミア価格はカバーされない。1点ものや美術品など付加価値のつく品を送る際は、発送側が万が一に備えて別途保険をかけたほうがよいだろう。配達員の奮闘を描く本作で、知られざる宅配のリアルをチェックしてみてほしい。
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