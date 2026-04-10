今回は、金をせびる叔父を黙らせた女性のエピソードを紹介します。

「私、全然お金なくて…」

「離婚後に起業しましたが、経営は順調で毎年黒字です。そんなある日、叔父が会社に突然来て、『お前、稼いでるんだろ？』『1000万ぐらい余裕で持ってるだろ？』と言って金をせびってきたんです。

叔父の要求を断りましたが、また会社に来られたら困ると思った私は、叔父への対策を考えました。そして数週間後、親戚が集まる法事に、あえてぼろぼろの服装で行くことにしました。

法事では、『私、全然お金なくて……』『会社の経営状況は悪くて、自分の身なりに気を使う余裕もないんです。1000万なんてとても渡せません』と伝えました。すると叔父は黙り込み、それ以降金をせびってくることはなくなりました」（体験者：30代女性・会社経営／回答時期：2025年8月）

▽ 自分の姪が社長だからって金をせびってくるなんて、あきれた叔父ですね。もう二度と会社に現れないといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。