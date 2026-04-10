今回は、妻が離婚を切り出した切実な理由についてのエピソードを紹介します。

自己中な夫にうんざり…

「夫は家にあるものをなんでも食べてしまう、食い尽くし系です。小2の息子のおやつまで食べてしまう始末で、息子は夫を怖がっています。夫に何度『私や息子のぶんまで食べるのはやめてよ』と言っても、全然話を聞いてくれません。それどころか、『俺が稼いでるんだから、好きにさせろ』とモラハラ発言をしてくる始末です。

自己中な夫にうんざりし、ある日『あなたとは一緒に食事をしたくない』『食事は別々にとりましょう』と伝えました。しかし夫の反応は微妙で、『だったら離婚しましょう』と離婚を切り出しました。これぐらいはっきり言わないと、夫が反省しないと思ったからです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ これで夫が食い尽くしをやめてくれるといいですが、そんな簡単に変わるでしょうか。離婚を考えるほど妻が思い悩んでいるということを、理解してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。