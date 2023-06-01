「シュタイフ カービィ」の二次予約販売が専用通販サイトにて本日2月2日より開始オリジナルデザインBOXでお届け
【「シュタイフ カービィ」通販サイト予約販売】 予約期間：2月2日10時～ お渡し日：3月上旬 価格：44,000円
(C) Margarete Steiff GmbH 2026
三英貿易は、ぬいぐるみ「シュタイフ カービィ」の二次予約販売を本日2月2日10時から、通販サイト「ValueMall」にて開始する。価格は44,000円。なお、なくなり次第終了。3月上旬に発送される予定で、オリジナルデザインBOXで届けられる。
本商品は、ドイツの老舗ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とアクションゲーム「星のカービィ」のコラボレーションぬいぐるみ。職人の手作業によって丁寧に作られている。
アンゴラヤギの毛から作られる天然の繊維「モヘア」を使用した高級感のある仕上がり。足裏には金色に縁取られた「Kirby」のロゴ刺繍が入っている。手には世界で一番古いトレードマークと言われる「ボタン・イン・イヤー」が付いており、そのボタンで留められたシュタイフタグにはシリアルナンバーが入る。
【発送予定日について】
・3月4日23時59分までに支払い済みの注文：3月6日 発送
・以降の注文：支払い確認後、5～7営業日後に発送（土日祝を除く）
(C) Margarete Steiff GmbH 2026
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc
(C)VPC Inc. All Rights,Reserved.