三英貿易は、ぬいぐるみ「シュタイフ カービィ」の二次予約販売を本日2月2日10時から、通販サイト「ValueMall」にて開始する。価格は44,000円。なお、なくなり次第終了。3月上旬に発送される予定で、オリジナルデザインBOXで届けられる。

本商品は、ドイツの老舗ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とアクションゲーム「星のカービィ」のコラボレーションぬいぐるみ。職人の手作業によって丁寧に作られている。

アンゴラヤギの毛から作られる天然の繊維「モヘア」を使用した高級感のある仕上がり。足裏には金色に縁取られた「Kirby」のロゴ刺繍が入っている。手には世界で一番古いトレードマークと言われる「ボタン・イン・イヤー」が付いており、そのボタンで留められたシュタイフタグにはシリアルナンバーが入る。

【発送予定日について】

・3月4日23時59分までに支払い済みの注文：3月6日 発送

・以降の注文：支払い確認後、5～7営業日後に発送（土日祝を除く）

(C) Margarete Steiff GmbH 2026

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc

(C)VPC Inc. All Rights,Reserved.