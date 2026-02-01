N・フォレストvsクリスタル・パレス スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](The City Ground)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 4 モラート
DF 44 ザック・アボット
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 20 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 26 クリス・リチャーズ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 10 ジェレミ・ピノ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 42 カーデン・ロドニー
FW 63 Z. Marsh
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります