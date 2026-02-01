気品溢れる50〜80万円クラスの逸品5本【予算別ホリデーウォッチリスト】

【予算別ホリデーウォッチリスト】

一生モノとして迎えるハイレンジの腕時計は、気品あるデザインと確かな技術が共存する特別な存在。ホリデーシーズンだからこそ、自分の価値観に寄り添う“憧れの一本”を選びたい。格上の満足感が得られる5本を厳選紹介！

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号144-145ページの記事をもとに構成しています

1. 美しい「月雫」をダイヤルに表現したクラシックGMT

グランドセイコー

「エレガンス コレクション SBGM257」（70万4000円）

秋の季語「月雫（つきのしずく）」から着想を得て、月の光を浴びて輝く儚い露をダイヤルに表現。ゴールドカラーのGMT針を備え、クラシックな佇まいに実用的な機能を併せ持つ。自動巻きキャリバーを搭載し、約72時間駆動。大人の装いに寄り添う1本だ。

【SPEC】ケース径39.5mm、自動巻き（キャリバー 9S66／手巻き付）、パワーリザーブ約72時間、SSケース、日常生活用防水、反射防止サファイアガラス

▲モダンな幾何学螺旋模様の型打ちで「月雫」を表現。光の角度によって表情を変え、奥行きを演出

▲ケースデザインは、どの角度から見ても柔らかくあたたかなラウンドフォルムに仕上がっている

2. 手巻きムーブメントを搭載した伝統を受け継ぐクロノグラフ

ロンジン

「スピリット パイロット フライバック L3.721.4.53.6」（77万7700円）

1930年代にロンジンが確立した「フライバック機能」を現代に継承したパイロットクロノグラフ。ステンレスケースに、航空計器を想起させるマットブラックダイヤルとゴールド針を組み合わせ、卓越した視認性と機能美を両立。手巻きキャリバーはC.O.S.C.認定。

【SPEC】ケース径39.5mm、手巻き（キャリバー L792）、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアクリスタル、双方向回転ベゼル

▲クロノグラフの連続した時間間隔を素早く簡単に計測できる複雑機構「フライバック機能」を搭載

▲シースルーのねじ込み式ケースバックから、耐磁性に優れた独自の手巻きキャリバーを鑑賞できる

3. 日本の美意識と職人技の結晶！ “7つの窓”を持つ芸術品

ミナセ

「セブンウィンドウズ VM15-M01YIB-SSB」（72万6000円）

ムーブメントを保持するインナーケース、立体的な文字盤とインデックスが、宙空に浮かんでいるように見えるケースインケース構造を採用。大きく開けられた風防、裏蓋、そしてケース全周に配された合計7つの窓から、ダイヤルの立体感と質感を堪能できる。

【SPEC】ケースサイズ37.4×46.5mm、自動巻き（キャリバー KT7002）、パワーリザーブ約42時間、SSケース、5気圧防水、サファイアガラス、シースルーバック

▲日本刀を想起させるケースの稜線にも注目。手作業のザラツ研磨により、透明感と鋭さを併せ持つ造形に

▲高度な切削・研磨技術を有する工具メーカーが手がける。金属の精密さと美しさを極限まで引き出す

4. 艶のあるクラシックな外観と実用性を共存させた1本

チューダー

「ブラックベイ 58 M7939A1A0RU-0001」（67万4300円）

1958年発表の「ビッグクラウン」に着想を得た「ブラックベイ 58」。バーガンディカラーのダイヤルとアルマイトベゼルが程良いヴィンテージ感を漂わせる。自社製キャリバーによる約65時間パワーリザーブと200m 防水を備えたマスタークロノメーター認定モデル。

【SPEC】ケース径39mm、自動巻き（キャリバー MT5400-U）、パワーリザーブ約65時間、SSケース、200m防水、反射防止サファイアクリスタル、逆回転防止ベゼル

▲光沢のあるバーガンディダイアルと、それに調和するベゼルを採用。象徴的なバーガンディルックが◎

▲逆回転防止ベゼルの側面はグリップ感に富み、インサートには外周に沿ってカーブした数字を配置

5. 潮汐と潮の強弱が読める究極の海洋タイムピース

ボール ウォッチ

「ロードマスター オーシャン エクスプローラー DM3120C-S1CJ-BK」（52万8000円）

満潮・干潮、大潮・小潮を確認できるタイドグラフと、ムーンフェイズを備えたメカニカルコンパス。黒文字盤に緑と赤のカラーを配した回転ベゼルが高い視認性と個性を演出し、自発光マイクロ・ガスライトが暗所での判読性を確保。キャリバーはC.O.S.C.認定。

【SPEC】ケース径41mm、自動巻き（キャリバー RR1803-C）、パワーリザーブ約38時間、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス、双方向回転ベゼル、シースルーバック

▲シースルーバックを採用。サファイアクリスタル越しに、美しく時を刻む機構が映し出される

▲針・文字盤に加え、ムーンフェイズにも自発光マイクロ・ガスライトを採用。神秘的な光が浮かび上がる

＜文／津田昌宏 監修／渋谷ヤスヒト＞

