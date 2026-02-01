この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「2分間でお腹360°引き締める腹筋トレーニング（下腹・脇腹・腹筋）」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか2分強という短い時間で、脇腹から下腹部までお腹全体を効率良く鍛える5種目のトレーニングを紹介しています。



プログラムは、仰向けで膝を立てた姿勢からスタートします。1種目目の「サイドベンド」は、上体を軽く起こし、左右交互にかかとへ指先を伸ばして脇腹を刺激する動きです。続く「ウォーキングクランチ」では、頭を浮かせたまま、交互に膝と肘をリズミカルに近づけ、腹筋全体にアプローチします。



中盤では、横向きの姿勢で行う「サイドクランチ」に移行。両膝を曲げて重ね、脇腹の収縮を強く意識しながら上体を起こします。これを左右両方行うことで、くびれ作りにつながるとのが氏は説明しています。最後は、両肘で体を支えながら交互に脚を伸ばす動きで下腹部を追い込み、トレーニングを締めくくります。各種目とも、呼吸を止めずに行うことがポイントです。



動画で紹介されているトレーニングは、特別な器具を必要とせず、自宅で手軽に実践できるものばかりです。忙しい毎日の中でも、この短時間集中型の腹筋トレーニングを習慣に取り入れて、引き締まったお腹を目指してみてはいかがでしょうか。