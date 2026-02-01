この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「2分間でお腹360°引き締める腹筋トレーニング（下腹・脇腹・腹筋）」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか2分強という短い時間で、脇腹から下腹部までお腹全体を効率良く鍛える5種目のトレーニングを紹介しています。

プログラムは、仰向けで膝を立てた姿勢からスタートします。1種目目の「サイドベンド」は、上体を軽く起こし、左右交互にかかとへ指先を伸ばして脇腹を刺激する動きです。続く「ウォーキングクランチ」では、頭を浮かせたまま、交互に膝と肘をリズミカルに近づけ、腹筋全体にアプローチします。

中盤では、横向きの姿勢で行う「サイドクランチ」に移行。両膝を曲げて重ね、脇腹の収縮を強く意識しながら上体を起こします。これを左右両方行うことで、くびれ作りにつながるとのが氏は説明しています。最後は、両肘で体を支えながら交互に脚を伸ばす動きで下腹部を追い込み、トレーニングを締めくくります。各種目とも、呼吸を止めずに行うことがポイントです。

動画で紹介されているトレーニングは、特別な器具を必要とせず、自宅で手軽に実践できるものばかりです。忙しい毎日の中でも、この短時間集中型の腹筋トレーニングを習慣に取り入れて、引き締まったお腹を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:15

脇腹を鍛える「サイドベンド」
00:46

腹筋全体に効かせる「ウォーキングクランチ」
01:15

くびれを作る「サイドクランチ」
02:16

下腹を刺激する最後の追い込み

関連記事

3分で理想のヒップラインへ！寝ながらできる美尻トレーニング

3分で理想のヒップラインへ！寝ながらできる美尻トレーニング

 疲れを溜めない新習慣「アクティブリカバリー」で理想の身体へ

疲れを溜めない新習慣「アクティブリカバリー」で理想の身体へ

 ぽっこりお腹に終止符。3分間の集中キープ腹筋トレーニング

ぽっこりお腹に終止符。3分間の集中キープ腹筋トレーニング
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube