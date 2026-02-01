前回大会は二刀流で出場し世界一に貢献

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で、大谷翔平投手が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で登板しないことを明かした。

ロバーツ監督は「WBCで彼は投げない」と明言。これは、大谷自身の判断だったという。「去年何イニング投げたかわからないけど、オフシーズンをフル調整に費やせるので、去年より（イニング数は）増加することを期待している」とレギュラーシーズンでの二刀流の活躍に期待した。

報道陣から大谷の判断だったか問われると「ああ、間違いない。彼の判断だった」と認めた。山本由伸投手のWBC登板には支障はないようで「ヨシは（身体の）調子がいいから、（WBCでも）投げたいということだった。私たちは協力的だよ」とサポートを約束した。

大谷自らが下した決断について「私は驚かなかったよ」と言及。その一方で「ほっとしたとも言えない。彼は去年何をして、どう乗り切ったか理解しているし、二刀流をするために2026年シーズンに向けて万全な状態で臨もうとしている。正しい判断だったと思う。驚いてはいない」と胸の内を明かした。

今季の大谷の投手起用に関しては「（何か起こらない限り）特に何か変えるつもりはない」と断言。「中5日、6日にはならないと思うから、時間は余分に与えると思う。なので、登板間隔は空ける。それ以外は……2、3イニングだけということはない」と、具体的な起用法にも触れた。

大谷自身もこの日、報道陣に取材対応。WBCの登板については「投げるかはちょっとまだわからないですけど、最後の最後まで調整次第」「球団ともコミュニケーションを取りながら」と明言を避けていた。

2023年の前回大会では、決勝の米国戦で守護神として登板。マイク・トラウト外野手（エンゼルス）を空振り三振に仕留め、“二刀流”として世界一に貢献していた。（Full-Count編集部）