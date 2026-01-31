「今日好き」藤田みあ、色白美脚際立つ“レア”コーデに熱視線「スタイル良すぎ」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが1月30日、自身のInstagramを更新。街角でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「さすがの着こなし」色白美脚輝く
藤田は「ヒョウ柄のアウターめずらしい？？？」とつづり、夜の街角でのプライベートショットを複数枚投稿。レザーに豹柄のボアがついたジャケットにショートパンツというコーディネートで、スラリと色白の脚がのぞいている。
この投稿に「さすがの着こなし」「お洒落」「脚長くて憧れる」「豹柄似合う」「ワイルド可愛い」「コーデ完璧」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「さすがの着こなし」色白美脚輝く
◆藤田みあ、ショーパンコーデ披露
藤田は「ヒョウ柄のアウターめずらしい？？？」とつづり、夜の街角でのプライベートショットを複数枚投稿。レザーに豹柄のボアがついたジャケットにショートパンツというコーディネートで、スラリと色白の脚がのぞいている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に「さすがの着こなし」「お洒落」「脚長くて憧れる」「豹柄似合う」「ワイルド可愛い」「コーデ完璧」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】