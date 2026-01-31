「Ho Hope 1977 吉祥寺店」オープン / 「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット【まとめ記事】
韓国のHM GROUPの日本法人であるHM PLUS JAPAN株式会社は、韓国発の可愛らしいキャラクターを扱う文具ショップ「Ho Hope 1977」 を東京・吉祥寺にオープンした。同店では、「日常に遊び心を添える」をテーマに厳選したキャラクターアイテムを通じてお客様の生活がより豊かになるような空間作りを目指していくとしている。
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、ファンから絶大な人気を誇る、主人公・うずまきナルトの父親であり、四代目火影の「波風ミナト」が愛用するクナイを完全再現したプレミアムグッズ「ミナトのクナイ」が付属する『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』の発売をミナトの誕生日である1月25日に発表した。
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」グッズが登場！「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット
■可愛らしいキャラクターを扱う文具ショップ！「Ho Hope 1977 吉祥寺店」オープン
■フォーマット後のHDDからもデータを復元できる！SSR技術を搭載したデータ復旧ソフト「EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0」レビュー
普段からパソコンを使用している人であれば、突然の削除ミスやOSトラブル、外付けストレージの不調などによって、大切なデータを失ってしまった経験が一度はあるだろう。特に、長期間使い続けたHDDやUSBメモリ、SDカードでは、データの断片化により復旧が難しくなるケースも少なくない。そうしたPCユーザーの不安に応える存在として注目されているのが、データ復旧ソフト「EaseUS Data Recovery Wizard」である。本記事では、SSR技術を搭載した最新バージョン「EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0」を実際に使用し、製品の特長を整理するとともに、PC環境で検証したレビューを交えながら、その実力に迫る。
■ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
ドローンと人の共生を掲げるERIグループの株式会社ERI Roboticsは2026年1月26日、屋内点検用小型ドローン「Small Doctorシリーズ」の新モデルとして、「Small Doctor Crawl」「Small Doctor 03」「Small Doctor Edge」の3機種を同時に発表し、販売を開始した。今回発表された3機種は、より狭小な空間や暗所、高所といった多様な屋内点検ニーズに対応するために開発された。導入により、危険作業に伴うリスクの軽減や足場設置費用の削減に加え、撮影データの3Dモデル化なども可能になるという。
■全国12店舗で開催！丸福珈琲店×リラックマコラボフェア
サンエックス株式会社は、株式会社丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇（日）〜2⽉28⽇（土）の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催される。「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めてのこと。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。リラックマたちが大好きなホットケーキやいちごなどのかわいいコラボメニューを楽しめる。
