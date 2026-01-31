この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎、大相撲の伝統に一石？「高枝切り鋏」で女性も参加できる“未来の断髪式”を熱演

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「感動の横綱照ノ富士断髪式。「高枝切り鋏」が大活躍で、#高市早苗 総理も女性として参加！！！」と題した動画を公開。横綱・照ノ富士の架空の引退相撲と断髪式を、一人芝居で実況するというユニークな企画を展開した。



動画は、茂木氏による「両国国技館です」という架空の実況中継から始まる。満員の観客が見守る中、照ノ富士の断髪式が執り行われるが、そこでは奇想天外な光景が繰り広げられた。



茂木氏はまず、照ノ富士の妹がモンゴルから駆けつけた場面を描写。しかし、「女性は土俵に上がれないんで」という大相撲の伝統に阻まれる。そこで彼女が手にしたのが「高枝切り鋏」であった。茂木氏は「今まさに、妹さんが高枝切り鋏で、偉大なる横綱の大銀杏にを切ってます！」と熱演。テクノロジー（？）で伝統を乗り越えるという斬新なアイデアを披露した。



このアイデアはさらにエスカレート。2階席にいる母親は30メートル級の「高枝切り鋏」で、さらに現職総理大臣である高市早苗氏は、遊説先からドラえもんの「どこでもドア」を通じて「超遠隔高枝切り鋏」で遠隔参加するという、壮大なストーリーを展開した。



茂木氏は「どこでもドア経由の高枝切り鋏」と表現し、ユーモアたっぷりに実況。動画の最後には、師匠である伊勢ヶ濱親方が止め鋏を入れ、涙ながらに大銀杏が切り落とされるという感動的なフィナーレを一人で演じきった。



この動画は、茂木氏のユニークな発想力とユーモアを通じて、大相撲の伝統というテーマに新たな視点を提示するものとなっている。