脳科学者・茂木健一郎、大相撲の伝統に一石？「高枝切り鋏」で女性も参加できる“未来の断髪式”を熱演
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「感動の横綱照ノ富士断髪式。「高枝切り鋏」が大活躍で、#高市早苗 総理も女性として参加！！！」と題した動画を公開。横綱・照ノ富士の架空の引退相撲と断髪式を、一人芝居で実況するというユニークな企画を展開した。
動画は、茂木氏による「両国国技館です」という架空の実況中継から始まる。満員の観客が見守る中、照ノ富士の断髪式が執り行われるが、そこでは奇想天外な光景が繰り広げられた。
茂木氏はまず、照ノ富士の妹がモンゴルから駆けつけた場面を描写。しかし、「女性は土俵に上がれないんで」という大相撲の伝統に阻まれる。そこで彼女が手にしたのが「高枝切り鋏」であった。茂木氏は「今まさに、妹さんが高枝切り鋏で、偉大なる横綱の大銀杏にを切ってます！」と熱演。テクノロジー（？）で伝統を乗り越えるという斬新なアイデアを披露した。
このアイデアはさらにエスカレート。2階席にいる母親は30メートル級の「高枝切り鋏」で、さらに現職総理大臣である高市早苗氏は、遊説先からドラえもんの「どこでもドア」を通じて「超遠隔高枝切り鋏」で遠隔参加するという、壮大なストーリーを展開した。
茂木氏は「どこでもドア経由の高枝切り鋏」と表現し、ユーモアたっぷりに実況。動画の最後には、師匠である伊勢ヶ濱親方が止め鋏を入れ、涙ながらに大銀杏が切り落とされるという感動的なフィナーレを一人で演じきった。
この動画は、茂木氏のユニークな発想力とユーモアを通じて、大相撲の伝統というテーマに新たな視点を提示するものとなっている。
動画は、茂木氏による「両国国技館です」という架空の実況中継から始まる。満員の観客が見守る中、照ノ富士の断髪式が執り行われるが、そこでは奇想天外な光景が繰り広げられた。
茂木氏はまず、照ノ富士の妹がモンゴルから駆けつけた場面を描写。しかし、「女性は土俵に上がれないんで」という大相撲の伝統に阻まれる。そこで彼女が手にしたのが「高枝切り鋏」であった。茂木氏は「今まさに、妹さんが高枝切り鋏で、偉大なる横綱の大銀杏にを切ってます！」と熱演。テクノロジー（？）で伝統を乗り越えるという斬新なアイデアを披露した。
このアイデアはさらにエスカレート。2階席にいる母親は30メートル級の「高枝切り鋏」で、さらに現職総理大臣である高市早苗氏は、遊説先からドラえもんの「どこでもドア」を通じて「超遠隔高枝切り鋏」で遠隔参加するという、壮大なストーリーを展開した。
茂木氏は「どこでもドア経由の高枝切り鋏」と表現し、ユーモアたっぷりに実況。動画の最後には、師匠である伊勢ヶ濱親方が止め鋏を入れ、涙ながらに大銀杏が切り落とされるという感動的なフィナーレを一人で演じきった。
この動画は、茂木氏のユニークな発想力とユーモアを通じて、大相撲の伝統というテーマに新たな視点を提示するものとなっている。
関連記事
脳科学者・茂木健一郎が語る炎上の“効用”とは。正直な意見が許されない社会構造の盲点
茂木健一郎氏「子どもの安全基地は、社会全体で育もうよ」育児放棄事件を機に提言、親だけの責任論に“待った”
茂木健一郎「相手が人間だと本気になる」脳科学者が解き明かす、ライバルが“成長の鍵”となるワケ
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。