２６年３月下旬に営業を終了する西寺尾火葬場＝横浜市神奈川区

横浜市内で唯一の民営火葬場で、１００年超の歴史がある同市神奈川区の「西寺尾火葬場」が３月３０日に営業を終了することが、分かった。施設の老朽化に加え、来年３月に隣接する鶴見区に市営斎場が新設されるのが理由という。西寺尾火葬場は現状で年間約２千件超の火葬を担っている。市営斎場の開設まで、死者の増加に伴い長期化している「火葬待ち」に拍車がかかる可能性もある。

運営する博善社によると、同火葬場は１９２４年に創業した。葬儀式場の会堂が近くにあり、年間４千〜５千件の火葬を担っていた時期もあったという。

同社の須賀知子社長は営業終了について「現状の設備になって５０年となり、全体的に老朽化が進んだ」と説明。鶴見区に新設予定の市営東部斎場が開設されるのを機に閉業予定だったと明かした。「公共性の高い仕事を担ってきたことをありがたく思う」と話した。会堂も今春に営業を終える予定という。

市によると、久保山（西区）、戸塚（戸塚区）、南部（金沢区）、北部（緑区）の市営４斎場の２０２４年度の火葬の平均待ち日数は５・８０日。１５年度の３・７５日に比べると２日ほど延びた。２５年１〜３月の平均待ち日数は７日程度だった。高齢化による「多死社会」の中で、「火葬待ち」に拍車がかかっている。

市は鶴見区に市営で５カ所目となる東部斎場の建設を進めており、２７年３月の利用開始を目指している。年間約１万２千件の火葬への対応を見込んでいる。

特に、冬場に市内の火葬場のひっ迫が予想されることから、市は東部斎場の稼働までをどう乗り切るかが課題との認識を示し「火葬待ちがさらに長期化しないようにしたい」としている。

西寺尾火葬場が閉業すると、神奈川県内で民営の火葬場は逗子市の小坪斎場のみとなる。