柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県・浦安市のＳＢＣ東京医療大で今後についての会見を行い、第一線を退くことを発表した。

髪を後ろでしばり、柔道着姿で登場した角田はまずこれまでの柔道人生を振り返り「柔道をやってきて色んな経験をさせていただきました。なんども辞めたいと思ったり、諦めようと思ったこともあったが、パリまで戦えてよかった。一番の思い出はオリンピックというものに出れた、そこでメダルを取れたのは忘れられない思い出」と語り、引退の理由については「五輪が終わった時にまだ戦いたい、戦えると思っていた。五輪で金メダルをとるとゴールドゼッケンになるので、それで戦いたいと思って、昨年２月に戦った。やっぱりモチベーションが上がらないというところがあった。五輪まで自分をだましだましやってきたんだなと感じてしまった。競技から少し離れて考えようと思ったのが昨年（４月）の無差別が終わった後でした。実際に引退だなというのを考えたのは昨年のグランドスラム東京の時にもう一度あの舞台に立ちたいと思わなかった。本当にあの舞台で戦っている選手をみていてすごいなと思って、本当に苦しかったよな、自分もと思ってしまった時点でちょっと次の大会に出るのは厳しいのかなと思いました」と明かした。

自身にとって柔道とはと問われ「本当に当たり前にあるもので、なくてはならないもの。たくさんの経験をさせてもらって、素敵な出会いもさせてもらった。今までは恋人みたいな関係といっていたが、これからは家族になりたい。柔道をしてきたことで今の私があって、これからもしっかり携わっていきたい。競技者としてでなくても、柔道と一緒に自分の人生を歩んでいきたい。柔道家として寄り添っていきたい」と語った。

自身にとって引退の意味について問われ「五輪が終わって、最後の試合に出た後、引退するかしないかと聞かれた時から、引退ってなんだろうと考えてきた。私は柔道が好きだし、練習も全然まだまだしたい。試合も出たいと思ったら出たい。引退って言ったら、試合に出ちゃいけないのかなと思ったんですけど、私にとっては引退はオリンピックという一番上の目指していた部分、ロスの部分を目指さない。その第一線から退くというのが私の中での引退」と説明した。今後も大会に出場する可能性も示唆した。

目指したいものとして「子ども・大人たちの『やってみたい！』を応援！柔道を通じて社会を元気に」とし、４７都道府県、海外を巡る「柔道キャラバン」や国内外での道場開講、講演やメディア活動を行っていくとした。

会見終了後には苦楽をともにしてきた今井優子コーチ（元東海大女子柔道部監督）が花束をもってサプライズで登場し、角田は号泣。「びっくりした」と明かした後、今井コーチもともえ投げで投げ飛ばした。

会見にはテレビカメラ２０台、報道陣約１００人が詰めかけた。

角田は８歳から柔道を開始。２０代中盤までは日本一に届かなかったが、推薦を受けた国立大学の東京学芸大への進学を機に才能が開花。５２キロ級では東京五輪に届かず引退も考えたが、最軽量級４８キロ級への階級変更を決断して大きく飛躍。代名詞となったともえ投げと腕ひしぎ十字固めの二大必殺技を武器に、２１年から世界選手権３連覇を果たすと、パリ五輪では日本柔道史上最年長となる３１歳１１カ月で金メダルを獲得した。

記録もさることながら、愛らしいルックスとキャラクターも相まって五輪後は人気に火が付き、テレビやイベントにも引っ張りだこに。選手としてはグランドスラム大会や、体重無差別で争う全日本女子選手権には出場したが、世界選手権は辞退するなど今後の競技への向き合い方を熟慮してきた。昨年１２月に引退報道があった際には自身のＳＮＳで「最終的な決断にはまだ至っておりません」としていた。