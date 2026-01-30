BANDAI SPIRITSはガンプラ各種を再販。1月30日11時より受け付ける。各商品の発売日や価格は以下の通り。

「ＲＧ 1/144 サザビー［スペシャルコーティング］」

3月発送予定

価格：11,770円

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より、サザビーが全身の装甲に艶消しメッキによるメタリックアレンジ、さらに内部フレームにメタリック成形色を施した特別仕様リアルグレードで登場。

・予約受付ページ

「ＰＧ 1/60 トランザムライザー クリアカラーボディ 」

1月発送予定

価格：3,080円

『機動戦士ガンダムＯＯ』より、「ＰＧ トランザムライザー」をクリアカラーキットにして楽しむためのクリア外装パーツが登場。パーフェクトグレード トランザムライザーのディテール、内部メカフレームを、華やかな仕上がりのクリアカラーキットで楽しもう！

・予約受付ページ

「ＰＧ 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム用 ＦＡ拡張ユニット」

4月発送予定

価格：8,250円

「ＰＧ 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム（最終決戦Ｖｅｒ．）」（プレミアムバンダイ販売アイテム ※別売り）と組み合わせれば、印象的なグリーンのサイコフレームの“フルアーマー・ユニコーンガンダム”が再現可能！！

※当商品に付属するシールドのサイコフレームは、ピンク

・予約受付ページ

「ＨＧ 1/144 ザクIIＦ型 ルショーン機＆無識別型ザクII ルショーン機 (復讐のレクイエム)」

4月発送予定

価格：6,050円

Netflixにて世界独占配信の『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』より、レッド・ウルフ隊の「ザクII F型 ルショーン機」、「無識別型ザクII ルショーン機」を２体セットで商品化。フルCGで描かれるMSのディテールを1/144スケールで高密度に再現。

・予約受付ページ

「ＨＧ 1/144 ザクIIＦ型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット(ＲＦＶ)」

4月発送予定

価格：6,050円

Netflixにて世界独占配信の『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』より、レッド・ウルフ隊の「ザクII F型 ルショーン機」、「無識別型ザクII ルショーン機」を2体セットで商品化。フルCGで描かれるMSのディテールを1/144スケールで高密度に再現。

・予約受付ページ

「ＨＧ 1/144 ＧＮアームズ ＴＹＰＥ-Ｅ（リアルカラーＶｅｒ．）」

4月発送予定

価格：5,390円

「ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア」（別売）にドッキングして楽しもう！ ＨＧ ＧＮアームズが単品商品としてリアルカラーＶｅｒ．で登場！

・予約受付ページ

「ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア用リペアパーツセット 」

4月発送予定

価格：1,980円

「ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア」（※別売）と組み合わせて、ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア リペアが再現できる、ガンダムエクシア リペア再現用のパーツセットが登場！！

・予約受付ページ

(C)創通・サンライズ