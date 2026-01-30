ノースフェイスから日用品まで。AmazonスマイルSALEの売れ筋アイテムまとめ【2/2まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はライブドアニュースで特に人気だったアイテムをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるのでお見逃しなく！

ソフトなインナーレイヤーが暖かさと快適さをキープ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA Tech 2.0 LS Mens メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)

3,850円 → 2,463円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



柔らかい素材感で、室内でも屋外でも活躍するフリースジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE COMFY ALPHA FLEECE ZIP UP フリース ジャケット (110(XXL), BLACK(NJ4FP57J)) [並行輸入品]

14,848円 → 12,490円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フード裏ポケットに収納できるパッカブル仕様のジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Swallowtail Hoodie ブラック L

17,000円 → 12,444円（27%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



バランスの良いサイズ感にアップデートされたヌプシベスト


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ダウン ベスト Nuptse Vest ブラック L

28,500円 → 23,749円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏起毛の厚手スウェット地にロゴをあしらったスウェットパーカ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Rearview Full Zip Hoodie ブラック2 L

13,000円 → 8,998円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アシックス商事が手掛ける、履き心地と耐久性にこだわったシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ ブラック 26.5 cm 3E

9,900円 → 7,000円（29%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー

12,980円 → 9,086円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」


new balance(ニューバランス)

M411RS3 2E 265

6,930円 → 4,851円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【整備済み品】Apple iPad（第7世代）Wi-Fi 32GB スペースグレイ


Apple(アップル)

【整備済み品】 Apple iPad (第７世代) Wi-Fi 32GB スペースグレイ

17,977円 → 16,497円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,227円 → 1,985円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン 500ml×32本 [炭酸水]

4,838円 → 2,538円（48%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

3,750円 → 3,549円（5%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 3,087円（63%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,355円（48%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 1,080円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Champion

パーカー 長袖 11.5oz COTTON USA リバースウィーブ(R)フーデッドスウェットシャツ REVERSE WEAVE(R)C3-Y132-090-XL

11,800円 → 7,436円（37%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,936円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1? 明治【Amazon.co.jp限定】

5,268円 → 4,731円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

(ザ・ノースフェイス) THE NORTH FACE W LIGHT BONNEY PACK バケットバッグ (BLACK(NN2PN62J)) [並行輸入品]

8,500円 → 7,600円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



