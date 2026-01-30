腰痛持ちも驚く「体が宙に浮く感覚」の正体とは？

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

ウールを超越する

「究極の眠り」の正体

安眠に誘うにはウール100％のオーバーレイでも十分ですが、それを上回る極上の寝心地を得られるものがあります。それはムートン製のオーバーレイです。

ムートン（mouton）とは、フランス語で「羊」という意味。ウールは羊の毛を刈りとってつくられますが、ファッションや寝具の世界でムートンとは「羊毛のついた羊革」のことを意味します。

希少な部位を贅沢に凝縮した

「天然のクッション」

ムートンの敷きパッド1枚（シングルサイズ）をつくるのに、羊6〜8頭分の素材を使います。

用いるのは、おもにやわらかい毛が密集して生えている「お腹」の部分です。

熟練の技と歳月が育む

「一生モノ」の資産価値

ムートンのオーバーレイは海外からの輸入に頼るため、原材料費が高いうえに、国内での加工にも20ほどのプロセスがあり、手間暇がかかるため高価です。

私たちの店では、できるだけ高品質なものをリーズナブルに提供していますが、それでもシングルサイズ1枚で11万円ほどします。

雲の上で眠るような

「驚異の毛密度」が生む体圧分散

ムートンが「究極」と言われる最大の理由は、その驚異的な毛の密度にあります。1平方センチメートルあたり約3000〜5000本もの繊維が垂直に並び、一本一本がスプリングのような役割を果たします。

これにより、特定の部位にかかる負担を完璧に分散し、腰痛や肩こりに悩む方でも「体が宙に浮いているような感覚」で深く眠ることができるのです。

四季を通じて「眠りの特等席」

であり続ける自律調湿力

天然の羊革（皮）がついたままの状態であるムートンは、ウール単体よりもさらに強力な吸湿・放湿性能を誇ります。冬の圧倒的な温かさはもちろんのこと、驚くべきは夏の快適さです。

汗を瞬時に吸い取り、皮を通じて放出するため、肌に触れる面は常にサラサラ。一年中「ちょうどいい」温度と湿度を自動で保つ、自然が生んだ最高級のハイテク寝具といえます。

日割り計算で「1日わずか15円」の極上投資

11万円という価格に驚くかもしれませんが、高品質なムートンは適切なお手入れで20年以上使い続けることができます。これを日割り計算すれば、1日あたりわずか15円ほど。

最高級の眠りを数十年にわたって享受できると考えれば、頻繁に買い替える安価な寝具よりも、結果としてコストパフォーマンスに優れた賢い選択となるはずです。

頑張る自分を癒やす、一生ものの「幸福な拠点」

ムートンに横たわる瞬間、その極上の触感は脳を深い安らぎへと導き、一日のストレスを瞬時にリセットしてくれます。寝具を「ただの道具」から、自分を慈しむための「人生のパートナー」へ。

自分への最高のご褒美として選ぶムートンは、あなたの健康と日中のパフォーマンスを支え続ける、かけがえのない財産となるでしょう。

