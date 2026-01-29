星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」
【モデルプレス＝2026/01/29】音楽家で俳優の星野源が27日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。妻で女優の新垣結衣との結婚生活について語る場面があった。
【写真】新垣結衣＆星野源、手繋ぎ2ショット
この日、同番組にはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がゲストとして登場。星野に皿を贈る場面があった。星野は、同じデザインの茶碗を持っていると前置きし「毎日このデザインのお茶碗使っております。夫婦で使っております！」と喜び。また、日村が「（皿も）ぜひ夫婦で」と声をかけると星野は「夫婦で使わせていただきます」「帰ったらすぐ」と答えた。
その後生活リズムについてトークが展開されると、星野は自身が夜型であることを口に。そして「うちはもう夫婦共々、夜型なので。だから自然と夜型になるんですよ。朝型の人が家にいないので（笑）」と新垣も夜型であることを明かした。さらに、「（星野は）深夜に帰ってくるし、向こうも普通に起きてるし。同じ時間にだいたい寝るし」と告白。「だから気が合ったんだね！」と言う日村に対し、星野は「そうかも」「結婚してわかったことですね、それは」と返し、「今も全然聴いてると思います」と新垣がリアルタイムでラジオを聴いていることを予想していた。
星野と新垣は、2021年5月19日に結婚を発表。TBS系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」シリーズでの共演を機に結婚したことから“逃げ恥婚”と称され、親しまれている。「(modelpress編集部)
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】新垣結衣＆星野源、手繋ぎ2ショット
◆星野源、新垣結衣との結婚生活語る
この日、同番組にはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がゲストとして登場。星野に皿を贈る場面があった。星野は、同じデザインの茶碗を持っていると前置きし「毎日このデザインのお茶碗使っております。夫婦で使っております！」と喜び。また、日村が「（皿も）ぜひ夫婦で」と声をかけると星野は「夫婦で使わせていただきます」「帰ったらすぐ」と答えた。
◆星野源＆新垣結衣、2021年に結婚
星野と新垣は、2021年5月19日に結婚を発表。TBS系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」シリーズでの共演を機に結婚したことから“逃げ恥婚”と称され、親しまれている。「(modelpress編集部)
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】