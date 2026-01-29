この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ向けにプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら】今季一番の高見え！絶対買いなアラン編みニットを色ち買い＆アラフィフコーデ紹介」と題した動画を公開しました。今回の主役は、投稿者のゆかりん氏が「今季一番の高見え」と評するしまむらのアラン編みニットです。

動画で紹介されたのは、しまむらの「TT*NATアランCNNTPO」（税込1,969円）。ゆかりん氏はその品質の高さから、オフホワイトとブラウンの2色を“大人買い”したと明かします。このニットについて同氏は「数あるしまむらニットの中で今季一番高見えする」と紹介。プチプラにありがちな安っぽさがなく、毛糸の質感や編み地がしっかりしている点を高く評価しています。

動画の中盤では、このニットを使ったコーディネートを2パターン提案。オフホワイトのニットにはデニムを合わせた王道カジュアルスタイルを、ブラウンのニットには同系色のスカートを合わせてワントーンでまとめた上品な着こなしを披露しました。サイズ違いで購入したことで、着こなしの幅が広がる点も解説しています。また、コーディネートのアクセントとして、ダイソーで購入したジェルネイルシールも紹介されました。

手頃な価格でありながら、品質とデザイン性を両立したしまむらのニットは、大人の秋冬コーディネートを格上げしてくれそうです。ワードローブに加える一着として、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。

