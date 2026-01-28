¡ÈÀ°·Áµé¥á¥¤¥¯¡ÉÏÃÂê¤ÎGYUTAE¡¢¥á¥¤¥¯»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¸µÅìÊý¿Àµ¯¥¸¥å¥ó¥¹¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡ÛÀ°·Áµé¤Î·ãÊÑ¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈþÍÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦GYUTAE¡Ê¥®¥å¥Æ¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¡¢¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿´Ú¹ñ½Ð¿È¥¹¥¿¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
GYUTAE¤Ï¡Ö¡Ú100¤Î¼ÁÌä¡Û½é¸ø³« ¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¥®¥å¥Æ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥¸¥å¥ó¥¹ÍÍ¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤È²óÅú¡£¡Ö·ë¹½ÀÎ¤«¤é¥¸¥å¥ó¥¹ÍÍ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¸¥å¥ó¥¹ÍÍ¤¬¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤ËÇòÈ±¤ÇÌÜ¤Î¼þ¤ê¿¿¤Ã¹õ¤ÇÇò¥³¥ó¤Ç¹õ¤¤°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¸½¤ì¤¿¤È¤¤ËÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤Ë»×¤¨¤Æ¡×¤È¥á¥¤¥¯¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÃËÀ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¸¥å¥ó¥¹ÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤¿½Ö´Ö¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£ÊÂ¤ó¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ÈJX¤Î¥¸¥å¥ó¥¹ÍÍ¤È¥¸¥§¥¸¥å¥óÍÍ¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ØÌÀÆü¤ÏÍè¤ë¤«¤é¡Ù¤òÀ¸¤ÇÄ°¤±¤¿¤³¤È¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤È¸ì¤ê¡Ö´é¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ÎGYUTAE¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤¬Íî¤Á¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢GYUTAE¤Ï¡ÖÎÞ¤ÎÀþ¤¬åºÎï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤âÈý´Ö¤â¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Î´¶Æ°¤Ë´¶¾ð¤¬°î¤ì¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡GYUTAE¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤ë
¢¡GYUTAE¡Ö´é¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×¹æµã¤·¤¿½ÐÍè»ö
