那須地域応援YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【第4回 キャッチボールクラシック】の様子をお届けします」と題した動画を公開。139チーム、約2,000人が参加した第4回キャッチボールクラシック栃木県大会の模様を伝えた。



キャッチボールクラシックは、1チーム9人が7メートルの距離を保ち、2分間で何回キャッチボールを続けられるかを競うシンプルな競技である。ボールを投げ終えた選手はすぐに列の最後尾へ走って移動する必要があり、チームワークと正確性が試される。大会には小学生の部、一般の部に多くのチームが参加し、熱戦を繰り広げた。



小学生の部では、3位に大原間レッドソックス（106回）、準優勝にABLAZE（107回）が入賞。そして、同じく107回を記録した萓根学童が見事優勝を果たした。準優勝となったABLAZEの選手は、「全国に向けて2位ですけど、この大会で1位のチームのようにもっと回数を上げて、全国でも勝利できるように頑張りたい」と悔しさをにじませながらも、全国大会への意気込みを語った。一般の部では、那須野ヶ原ボーイズが120回という記録で優勝に輝いた。



大会の主催者である奈良スポーツの佐藤店長は、「今後も楽しんでいただくことを軸に、お父さん、お母さんも出てきて一緒に楽しんで、この大会を盛り上げていっていただきたい」とコメント。また、大会主管の日本プロ野球選手会事務局からは、元千葉ロッテマリーンズの肘井竜蔵氏が登壇し、全国大会へ出場するチームへエールを送った。



各部門の優勝チームは、今後開催される全国大会へ駒を進める。地域全体で盛り上がりを見せた今大会、全国の舞台での活躍にも期待がかかる。