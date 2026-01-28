この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】改定後チャージルート5選を徹底解説！クレジットカードからスマホ決済（JAL Pay・ANA Pay・au Pay・ファミペイ・Revolut）へのチャージで高ポイント還元！【PR】」と題した動画を公開。クレジットカードからプリペイド型決済サービスへチャージを繰り返すことで、ポイント還元率を最大化する「チャージルート」について、2025年の制度改定を踏まえた2026年版の最新ルートを解説した。



動画では、まずチャージルートを活用するメリットを2点挙げている。一つは、クレジットカードでのチャージ時と、プリペイド決済での支払い時の両方でポイントを獲得できる「ポイントの多重取り」により、高い還元率を実現できる点だ。さらに、通常クレジットカードで直接支払うとポイント還元の対象外になりやすい税金や公共料金の支払、投資、交通系ICへのチャージなども、チャージルートを経由することで高還元の対象にできる可能性があると指摘した。



もう一つのメリットは、特定のクレジットカードで設けられている年間利用額に応じた特典（通称「決済修行」）を効率的に達成できる点だ。例えば、三井住友カード ゴールド(NL)やエポスゴールドカードは、年間100万円の利用で年会費が永年無料になるなどの特典がある。税金や交通系ICへのチャージは、この年間利用額の集計対象外になることが多いが、チャージルートを活用すれば「ポイント還元を受けながら年間利用金額の足しに」できると説明した。



一方で、こうしたお得なルートは「すぐに封鎖される可能性も」あると注意を促す。事実、2025年には楽天ギフトカード購入時の手数料発生や、JAL Payの還元率低下など、複数の改定が重なり、従来の高還元ルートが利用できなくなっている。



これを踏まえ、動画では2026年に活用できる最新チャージルートとして「JAL Payルート」「ANA Payルート」「au PAYルート」「ファミペイルート」「Revolutルート」の5つを紹介。例えばJAL Payルートでは、PayPayカード（1.5%還元）からJAL Pay（0.1%還元）へチャージし、さらにau PAY（0.5%還元）を経由してVポイントPayで支払うことで、合計2.1%の還元が可能になるという。



複雑な改定が続くキャッシュレス決済だが、最新の情報を活用することで、お得にポイントを貯めることができる。税金や公共料金の支払いでも高還元を狙えるチャージルートを試してみてはいかがだろうか。