ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」にて、ゆかりんが「【UNIQLO:C】正直全型プレビュー 2月6日発売！アラフィフが選ぶ「買うべき見送るべき」【ユニクロC 2026春夏】」と題した動画を公開しました。2月6日に発売される「UNIQLO:C」2026年春夏コレクションの全25商品を、アラフィフの視点からレビューしています。



動画ではまず、「UNIQLO:C」のコンセプトについて触れています。デザイナーは「クロエ」や「ジバンシィ」で活躍したクレア・ワイト・ケラー氏。今季のテーマは「都市生活のリズムに寄り添うワードローブ」で、パウダーライラックやスカイブルーといった柔らかなカラーが特徴です。また、コレクション初登場となるサングラスにも注目しています。



ゆかりん氏は、アウター、ニット、パンツ、スカート、ワンピース、グッズとカテゴリーごとに全商品をチェック。それぞれのアイテムについて、素材感やデザイン、カラー展開を詳細に確認しながら、「これは買うべき」「これは見送るべき」といった率直な感想を述べていきます。



全25アイテムを網羅したレビューは、発売日に向けて購入計画を立てる上で非常に参考になるでしょう。自分のワードローブに合う一着を見つけるために、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。