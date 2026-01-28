恋、人生、季節…百人一首の魅力を多彩なテーマで味わう「和の心にふれる百人一首プログラム」

フェリシモが展開する「ミニツク®」から、百人一首の魅力を味わい尽くす「和の心にふれる百人一首プログラム」が登場。

これは「百人一首」を毎月10首ずつ、10のテーマに分けてひも解くプログラムで、監修として歌人の天野慶さんが参加しています。歌の情景が目に浮かぶようなわかりやすい解説は歌人の天野さんならでは。

思わず誰かに話したくなる豆知識や謎解き、心を落ち着けて歌を味わう「なぞり書き」など、無理なく楽しめる工夫がたくさん詰め込まれています。かつては「暗記」だった百人一首を、毎日を彩る「豊かな教養」として学ぶことができます。

一首ごとにじっくり味わえる、ていねいな解説

一般的な歌の意味だけでなく、歌人のエピソードや歌に秘められた意味を読み解いていきます。視点を変えて見ることで新しい発見もあり、なじみのある一首も味わい深いものに。

だからわかる！ おもしろい！ 充実のテキスト

天野慶さんのわかりやすい解説で、一首ずつじっくり味わえるテキストです。歌を読み解くヒントとなる基礎知識から、誰かに話したくなる豆知識、学んだ内容で楽しめる謎解きまで、百人一首の世界を味わい尽くせるテキストです。内容たっぷりの24ページで、読みごたえも充分。

美しい歌を書いて味わうなぞり書き

各回ごとのテーマに合わせて選んだ色の筆touchサインペンと10首分のなぞり書き用紙をお届け。集中してゆっくりと文字をなぞることで心も落ち着き、歌を一層味わうことができます。

プログラムの進め方

一般的な百人一首の解説本などでは、一首目から歌番号順に並んでいるのが一般的ですが、このプログラムは、テーマごとに学びます。「恋の歌」「季節の歌」というわかりやすいテーマ区切りで、毎月10首ずつというボリュームにすることで、歌をより身近に感じながら無理なく読み進めることができます。

毎月のお届けセット

テキスト、和歌なぞり用紙、月ごとのテーマをイメージしたカラーペンが毎月届きます。そのほか、プログラムの楽しみ方や歌がテーマごとにリストになった「百人一首学びの手引き」を初回のみ届きます。

「和の心にふれる百人一首プログラム」は1月28日（水）よりオンライン販売中です。

和の心にふれる百人一首プログラム