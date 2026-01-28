この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「女の子と聞くとショック」2児の母が吐露した“3人目の壁”…次こそはと願うリアルな葛藤

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「３人目は、女の子がどうしても欲しい！HISAKOさん背中押して下さい！」と題した動画を公開。男の子2人を持つ母親から寄せられた「3人目は女の子が欲しい」という切実な悩みを取り上げ、多くの親が直面する葛藤について語った。



動画ではまず、29歳で男の子2人の母親だという視聴者からの手紙が読み上げられた。「ずっと女の子が欲しくて、3人目頑張りたいなと思っています」としながらも、「3人目も男の子だったらどうしよう」という不安を抱えているという。さらに、経済的・体力的に3人を育てられるのかという現実的な壁や、「子どもは2人で良いんじゃない？」という夫の意見もあり、なかなか踏み切れない心境が綴られていた。



相談者は、友人の妊娠・出産報告に焦りを感じ、生まれてくる子の性別が男の子だと聞くと安堵し、女の子だと聞くと「ショックな気持ちになります」と告白。街で女の子を連れている母親を見ては羨ましく思い、「気持ちに余裕が無い自分が嫌になります」と自己嫌悪に陥っているという。「きっと女の子を産むまでは、いつまでも焦りや羨ましく思う気持ちが消えないのかなと思います」と、切実な悩みを打ち明けた。



この悩みに対し、HISAKOさんは「こういう相談は多い」と共感を示す。多くの女性が同様の気持ちを抱えているとし、「私と同じような人がいるのか？」という相談者の問いに「山のようにいらっしゃいます」と断言。経済的な問題や性別の希望など、様々な理由で3人目をためらう親たちの背中を押すべく、このテーマを取り上げたとした。