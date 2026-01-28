元グーグルが教える「一発でスマホ依存をやめる」方法
元グーグルが教える「一発でスマホ依存をやめる」方法とは？
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
「ついスマホを見続けてしまう」ことはありませんか？
やるべきことはあるのに、ダラダラとスマホを見てしまう。
あなたにも、そんな経験はないだろうか？
一瞬で「スマホ依存」を抜け出す方法
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。
スマホはスピードが命だ。顔や指紋で認証するだけで、たちまちロックが解除される。ほとんどの人はよく使うアプリをホーム画面に並べ、すぐにアクセスできるようにしている。認証、タップ、アプリ！ この一連のスムーズな動作は、急いでいるときにスマホに道案内をさせるにはもってこいだが、レーザーモードに入ろうとするときは、注意散漫まっしぐらになる。
ペースを落とすために、ホーム画面をからっぽにしよう。アイコンを全部隣の画面へ（そこからまたその隣へ、またその隣へ……）移してしまおう。最初に現れる画面には何も残さず、美しい壁紙だけが目に入るようにする。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
ホーム画面を「からっぽ」にするだけでいいと彼らは言う。
面倒な動作をひとつ増やすだけで、人は悪習慣を断ち切ることができるのだ。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）