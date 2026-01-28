元グーグルが教える「一発でスマホ依存をやめる」方法とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「ついスマホを見続けてしまう」ことはありませんか？

やるべきことはあるのに、ダラダラとスマホを見てしまう。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

一瞬で「スマホ依存」を抜け出す方法

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ホーム画面を「からっぽ」にするだけでいいと彼らは言う。

面倒な動作をひとつ増やすだけで、人は悪習慣を断ち切ることができるのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）