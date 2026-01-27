この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新版】高金利銀行TOP10！金利・資金移動の利便性・ポイント還元・新規口座開設キャンペーンなどまとめ！」と題した動画を公開。日銀の利上げを受けて各銀行が金利引き上げに動く中、単なる金利の高さだけでなく、資金移動の利便性やポイント還元といった総合的な視点から「貯金用口座」に最適な銀行をランキング形式で解説している。



動画では、多くの人が「現実的に達成できる」普通預金金利を主な評価軸としつつ、「資金移動の利便性（振込・ATM手数料無料回数）」や「還元（機能利用やデビットカード）」も加味してTOP10を選出している。



ランキング第1位に輝いたのは「あおぞら銀行 BANK支店」だ。特筆すべきは、100万円以下の預金残高に対し、2026年2月2日以降は年0.75%という業界最高水準の金利が適用される点である。さらに、他行への振込が月9回、ゆうちょ銀行ATMの利用が回数無制限で無料と、資金移動の利便性も非常に高い。一方で、振込操作がアプリで完結しない点や、ゆうちょ銀行以外のATMでは手数料がかかる点などが注意点として挙げられた。



第4位の「auじぶん銀行」は、金利・利便性・還元の三拍子が揃ったバランスの取れた銀行として紹介された。ランク制度「じぶんプラス」で「プレミアムステージ」を達成すれば、普通預金金利が最大0.65%にアップするほか、ATM・振込手数料がそれぞれ月最大15回まで無料になる。さらに、毎月最大180Pontaポイントがもらえるなど、auやPontaの経済圏をよく利用するユーザーにとっては特に魅力的な選択肢となる。



動画の締めくくりとして、インフレが約3%で進行している現状では、高金利銀行に預金するだけでは資産価値は実質的に目減りしてしまうと指摘。お金を増やすためには、NISAやiDeCoといった制度を活用した投資も視野に入れるべきだとし、視聴者に総合的な資産管理の重要性を訴えかけた。