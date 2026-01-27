お笑い芸人のやす子が1月26日、自身のXで何気ない日常の風景をアップするもツッコミの声が相次いでいる。

「やす子さんは『#昼飯』のハッシュタグを付け『ヒルナンデスありがとうございました』のメッセージとともに、テレビ局の楽屋と見られる場所でインスタントのカップ麺をすする画像をアップしました。レギュラー出演する『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）の出演後の一コマです」（スポーツ紙記者）

これにはX上でさまざまな指摘があがっている。

《昼飯すら出ませんよアピールってこと?!》

《え？ お弁当は支給されていないの？》

《え！ヒルナンデスって弁当も出せないほどお金なかったの!?》

やす子の周辺にはお茶飲料やお菓子、あるいはお弁当などが見当たらないため、こうした指摘を招いている。

「昨今のテレビ番組は制作予算不足を受け、出演者やスタッフの食事内容にも影響が出ているとたびたび指摘されています。2024年4月10日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）ではタレントの島崎和歌子さんが、ゴールデンタイムの番組収録で“うがい用”かと思うくらい、見たことのないメーカーの小さなお茶が出てきたエピソードを話しています。長らくテレビ業界で活躍してきた島崎さんだからこそ見えてくるものがあったのでしょう」（テレビ業界関係者）

果たして、平日昼の看板番組である『ヒルナンデス！』で、弁当すら出ないという事態はあり得るのだろうか。

「さすがに『ヒルナンデス！』クラスの番組では、お弁当は出ていると思います。お弁当のほかにも軽食を摂りたい人向けにサンドイッチやカップ麺、おにぎり、お菓子などが用意されているケースも多いですね。やす子さんはインスタント麺が好みなのかもしれません。いずれにせよ世間にもテレビ局が厳しい予算の中でやりくりしていることが知られはじめたため、お弁当すら用意してくれないのではないか、と心配する人が出てきたというわけですね」（同前）

このほか、X上では《毎日カップ麺は身体に悪いのです。なるべくプラスサラダ付けるといいよ》とやす子の栄養状態を心配する声も聞かれる。

「やす子さんとしては、ありのままの姿を見て欲しかったのかもしれませんが、影響力のある方ですから何気ない一コマが余計な憶測を招きやすいのもたしかです。いずれにせよ、忙しすぎて仕事以外のプライベートショットをあげようとしても、まさにカップ麺を食べるときぐらいしか時間がないのでしょう」（同前）

普段のやす子はほとんど休みがないハードスケジュールぶりで知られる。健康でいてほしいものだ。