こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コーヒー豆やナッツの風味が落ちる原因は、主に酸化と光（紫外線）の2つ。袋をクリップで留めるだけ、瓶詰めしただけではどちらも防ぎきれません。

そこで注目したいのが「SHELBRU ステンレスキャニスター」。ステンレス素材で紫外線もカットしつつ、ワンタッチで真空保存できるから劣化を大幅に抑制できるのがポイント。

machi-yaでおトクな先行セール中でしたが、終了も迫っていたので改めてチェックしておきましょう。

真空が自動で維持される

真空容器にもさまざまなタイプがありますが、「SHELBRU ステンレスキャニスター」は電動タイプ。ボタンをポチっとすれば真空化が完了。

空気圧センサーも内蔵しているので、充電が続く限り真空が維持されるので、気がついたら湿気ていたという心配もほぼ無用です。

紫外線と破損に強いステンレス製

ガラス製キャニスターもオシャレで使い勝手がいいですが、紫外線が防げず破損リスクが高いのがデメリット。その点、本製品はステンレス製なので遮光性と耐久性を両立しています。

カラー展開はホワイトとブラックの2種類。どちらもミニマルでキッチンとの相性も良さそうですね。

容量の目安は250〜300g。市販のコーヒー豆は200g前後が多いのでちょうどいいサイズ感かと。

ナッツやシリアルにも

空気がある状態に比べてより長く鮮度をキープできるので、コーヒー豆をはじめ、ナッツ、スナック菓子、パスタ、海苔や香辛料など酸化や乾燥で風味が落ちる食材全般にもピッタリ。

執筆次点では一般販売予定価格から36%OFFの7,580円（税・送料込）からオーダー可能でしたので、コーヒーや乾き物が好きな人はぜひおトクなうちにチェックしてみてください。

