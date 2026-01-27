全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、2月7日から13日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は1月28日から2月3日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜庄内・小松・大阪/関西線、大阪/伊丹〜福岡・宮崎線、札幌/千歳〜根室中標津・秋田線、福岡〜対馬線、沖縄/那覇〜宮古線

・4,000マイル

東京/羽田〜稚内・函館・広島・岩国・鳥取・佐賀・大分・鹿児島線、大阪/伊丹〜福島・新潟・鹿児島線、大阪/神戸〜沖縄/那覇線、名古屋/中部〜秋田・福岡線、札幌/千歳〜広島線、福岡〜小松線、沖縄/那覇〜鹿児島線

・5,000マイル

東京/羽田・静岡〜沖縄/那覇線、大阪/関西〜石垣線

・6,500マイル

名古屋/中部〜石垣線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。