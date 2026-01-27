夜ごはんで疲れを翌日に持ち越さない！消化にやさしい最強メニュー【ひとり暮らしの栄養手帖】
夜ごはんの献立例“ 消化にいいものを食べる”
夜は消化にいいメニュー ビタミンＢ 群で疲労回復を
夜ごはんを上手に摂るコツは、消化にいいものを食べること。夜の間になるべく胃腸を休ませるのです。たんぱく質・炭水化物・ビタミン・ミネラルと、疲労回復などに関わるビタミンＢ群がしっかり摂れるメニューを意識しましょう。
一汁三菜の和食のほか、おすすめは鍋料理。１～２種類のたんぱく質食材と、数種類の野菜を入れれば、それだけでかなり栄養バランスのよい食事になります。旬の野菜を選べばさらに栄養価アップ。豆乳鍋にすると、植物性たんぱく質や大豆イソフラボン、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維なども自然に摂れます。
鍋だけでは炭水化物が不足するため、雑炊やうどんなどもプラスしましょう。寝ている間にも一定のエネルギーが使われるため、夜も炭水化物が必要なのです。目安はお茶碗一杯程度です。
夜ごはんのメニュー例
豆乳みそ鍋
具材は鶏肉、きのこ、白菜、春菊、にんじん、豆腐などお好みで。鍋に水と和風だしの素、具材を入れて火にかけ、火が通ったらみそと豆乳を加えます。豆乳を加えたら弱火で軽く温め、すぐに火を止めるのがポイント。
雑炊
鍋に残ったつゆを火にかけ、煮立ったらごはんを加えてほぐしましょう。ごはんがつゆを吸ったら完成です。お好みで溶き卵を加えるのもおすすめ。うどんに変更もOK ！
その他のメニュー例
① キムチ鍋ごはん
・厚揚げ入りキムチ鍋
・うどん
厚揚げは揚げる前に水気を切るため、豆腐よりも栄養価が高くなります。カロリーが気になる場合は、沸騰したお湯をかけて「油抜き」をしましょう。キムチは発酵食品なので、腸活にもなります。
② 塩麹鍋ごはん
・キャベツと手羽元の塩麹鍋
・雑穀ごはん
鍋は具材を入れ、水、酒、市販の塩麹を加えて煮るだけ。塩麹には消化酵素がたっぷり含まれているので、胃腸も労いたわれるレシピです。さらに納豆やキムチなどの発酵食品を添えても◎。
＜memo＞ 消化を助ける飲み物
飲み会などで消化にいいものが食べられなかったときは、消化を促す効果がある白さ湯ゆ や、胃粘膜を保護するホットミルク、リラックス効果のあるハーブティーなどを飲みましょう。
