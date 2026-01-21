巨人は２６日、ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、春季宮崎キャンプで２年ぶり５度目の臨時コーチを務めると発表した。期間は２月中旬の数日間の予定。巨人１軍が２次キャンプ地の那覇に移動後、宮崎合宿を行う侍ジャパンも、松井氏が激励に訪れると発表。ゴジラが日本一、世界一への強力な援軍となる。

６年ぶりの巨人臨時コーチだった２４年はサンマリンスタジアムのグラウンド上に敷かれたレッドカーペットの上を歩いて登場し、初日から熱血指導。佐々木、門脇、丸らに助言を送り２軍も視察した。最終日にはフリー打撃で右翼席に豪快なサク越えを披露。阿部監督就任１年目のチームは４年ぶりにリーグ優勝した。

今季は主砲の岡本がメジャー移籍し、若手の台頭が求められる。中山、浅野、リチャード、石塚ら飛躍を目指す選手にとって貴重な財産になりそうだ。

今回は巨人だけでなく３月のＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンの宮崎合宿も初めて訪問する。松井氏の１学年後輩になる井端監督は「自分が（代表監督）就任してからずっとお願いしていた。日本でもＭＬＢでも活躍された選手。一緒にいるだけで得るものもあると思いますし、そこでアドバイスなどいただけると選手のプラスになる。同じ空間にいることが非常にありがたい」と感謝を示した。

ゴジラの教えを巨人と侍ジャパンに注ぎ込む。