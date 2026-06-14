ダラス・スタジアムで会見が行われた日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦・オランダ戦の前日会見を行った。今大会はMF三笘薫やサポートメンバーとして同行するMF南野拓実、負傷離脱した主将のMF遠藤航らを含めて怪我人が続出。指揮官はその理由について、「限界ギリギリのところをやってくれている」と分析した。主将の遠藤