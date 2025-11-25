球界のパンダになる！？ドラフト4位・早瀬朔（神村学園）は、意外なニックネームで虎党の心をわしづかみにしようとしている。23日にサンテレビ「熱血！タイガース党」の生放送に出演した際に、自身の名前「朔（さく）」にちなみ、人気のチョコ菓子の名前を挙げ「“さくさくぱんだ”と呼んでください」と笑顔でアピール。周囲の笑いを誘った。

愛称の由来について「小学校の友達が初めて言ってくれた。地元では小さい頃からずっとそう呼ばれていたので」と説明した。高校入学後は呼ばれる機会は減ったというが、自身にとっては最もなじみ深い愛称だという。お菓子は「結構今でも食べています」と明かし、「言いやすいように呼んでもらえれば」と浸透を願った。

折しも、日本中が空前の“パンダロス”に陥っている。25日には東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」の一般観覧が最終日を迎え、国内では実に54年ぶりにパンダ不在となった。

本物のパンダの思い出を問われると「小さい頃に姫路の動物園に行きましたが、見た記憶はあまり…。ニュースで見るくらいです」と語ったが、その存在感の大きさは自覚している。将来、活躍して「パンダくらい人気者になれたらいいなと思います」と力強く宣言。愛くるしいニックネームとともに、満員に膨れ上がった甲子園で「パンダ級」の熱狂を巻き起こしたい。 （長谷川 柚香）