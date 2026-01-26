セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、対象の中華まんを一度に2個買うと、次回から使える「ドリンク1本無料クーポン」がもらえるキャンペーンを、1月26日から期間限定で開催しています。

【画像】わあ…迷うわ… コチラが「2個買うとお得」な中華まんです！ おいしそう！！（8枚）

対象の中華まんは、新商品「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」（210円、以下、税込み）、「ふんわり×ごろっと 肉まん」（168円）、「もちふわ×とろ〜り ピザまん」（170円）、「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」（160円）、「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」（140円）、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」（250円）、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」（210円）がラインアップ。

無料引き換えの対象となるドリンクは、「サントリー 天然水 1L」、「カナダドライ ジンジャーエール 500ml」、「一（はじめ） レモングラスティー 600ml」、「イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml」です。

中華まん2個は組み合わせ自由。一度に2個購入するたびに、対象のドリンクいずれか1本と引き換えられるレシートクーポンが1枚発行されます。

キャンペーンの開催期間は同月31日まで。ドリンクの引き換え期間は2月6日までです。

同社の担当者は今回のキャンペーンについて、「セブン−イレブンこだわりの中華まんの味わいと”おトク感”を同時に楽しめる内容になっています。仕事や学校の行き帰りに一息つける時間を通じて体験していただければうれしいです」とアピールしています。

