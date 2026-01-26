“お騒がせYouTuber” 中町兄妹の兄・中町JPがまたしてもSNSをざわつかせている。発端となったのは、1月23日にYouTuber・せりしゅんが投稿した動画。中町JPと現役キャバクラ嬢が車でドライブデートし、その様子を後部座席に座ったジュキヤが見守るという内容だったが、ドライブ中、トラブルに見舞われる。

「浅草に向かうため、高速道路に乗ることになったのですが、車にETCカードが入っておらず、バーが降りてしまいました。JPさんは車を降りてインターフォンで係員に事情を説明。係員が対応を指示したところ、JPさんは後続車に乗っていた撮影スタッフからETCカードを借りたり、上着をトランクに入れたり、途中で何度もその場を離れていました。

なんとかカードをセットし、ようやくゲートが開いたところで車内に戻ったJPさんに対し、ジュキヤさんが『あいつ（係員）、うるせぇ？』と冗談交じりに聞くと、JPさんは不機嫌そうに『うるせぇ、マジで』と返答したのです」（芸能記者）

“暴言” を吐くJPに対し、ジュキヤは「お前、そんなこと言うな。あの人やってくれたんだから」と笑いながらツッコミを入れた。ただ、Xでは、このやりとりに関して、《あんなに親切にしてもらって悪態つくのはマジでヤバいわ》など、JPの言動に厳しい声があがっている。

「言うまでもなく、高速道路でのETCカードの入れ忘れは、ほかのドライバーに大きな迷惑をかける行為です。

係員は終始、丁寧にやるべきことを指示していましたが、JPさんは『もう、なんだよ〜』と、不満そうな口調で文句を言う場面もありました。また、係員にお礼を言わずに走り出したため、疑問を持たれたようです」（同）

運転中のJPの言動が波紋を呼んだが、Xでは《もうこいつら兄妹何回燃えれば気が済むんやろ》《こいつ結局なんも変わってなくて草》 といった、冷ややかな声も見受けられる。

JPは、妹の中町綾とともに「中町兄妹」として活動し、チャンネル登録者数160万人を超える人気ユニット。ただ、兄妹の言動に厳しい目が注がれるのは、今回が初めてではない。

「2025年2月に投稿した動画で、綾さんが『道路とかも最近、落ちちゃって』と、埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の話題に触れました。『でっかいトラックが通るときは、一緒に走らないようにしようと思ったり、マジで日々、どう生きるかを常に学んでる』と彩さんが話すと、JPさんが『死なないような生き方をしてるんだ？』と質問しました。

綾さんが『（それだけ意識して）秒で死んだらおもろいよね』と、笑いながら発言すると、JPさんは爆笑。死亡事故を茶化すような発言をした兄妹にSNSで批判が殺到し、2人は動画で謝罪する事態になりました。

それから1年足らずで、またしてもJPさんの言動が問題視されたため、無自覚ぶりや “反省ナシ” の態度に呆れる視聴者も多かったのでしょう」（同）

「令和の最強兄妹」と称される2人だが、人気YouTuberとしての “自覚” が必要かもしれない。