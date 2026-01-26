BTSの新アルバムが、予約注文だけで400万枚を超えた。韓国メディアのスポーツ東亜は25日「3月の発売を予告したBTSのカムバックアルバム正規5集『アリラン（ARIRANG）』が、予約開始1週間で400万枚を超える異変を演出中だ。現在の傾向が続けば、K−POP最多アルバムの先行注文はもちろん、歴代最高販売記録まで塗り替える勢いだ」と報じた。

またソウル経済は「アルバム流通社YGプラスによると、ARIRANGは22日基準で予約406万枚を記録した。16日から予約販売が開始され、1週間の成果」と伝えた。

ソウル経済はさらに「BTSのカムバックに向けた関心は、各種指標でも表れている。グローバル・ファン・フラットフォームのWeverseに新アルバムとワールドツアーの情報が出て以来、同フラットフォームの加入者数が3倍増加した。グローバムオーディオ・音源ストリーミング・フラットフォームSpotifyは、新アルバム事前予約サービス（Pre−save）スタート2日で、フリーセーブ100万回を超え、4日目には200万回を超えた。過去にテイラー・スウィフトが12週アルバム『The Life of a Showgirl』の歴代最多600万件を超えるか、注目だ」と報じた。

7人がそろう完全体でのアルバムは、22年6月にリリースした「Proof」以来3年9カ月ぶり。3月20日午後1時に発表する。