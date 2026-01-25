U-23日本が中国に4-0で勝利し優勝

U-23日本代表は日本時間1月25日、サウジアラビアで行われているU-23アジアカップ決勝でU-23中国代表と対戦。

小倉幸成（法政大学）のミドル2発もあり4-0で快勝し、大会史上初となる連覇を達成した。敗れた中国メディア「SOHU」は結果に嘆きつつも、初の準優勝チームを称賛した。

試合は序盤から日本が主導権を握ると前半12分にパスを受けた大関友翔（川崎フロンターレ）が右足を振り、ゴールへ吸い込まれた。さらに前半20分、小倉がドライブのかかったミドルで追加点を奪った。後半にはPKをMF佐藤龍之介（FC東京）が決め、さらに小川がこの日2得点目となるゴールを奪い日本が優勝を果たした。

中国はグループステージで1勝2分の無失点で決勝トーナメント進出を決め、準々決勝では、前大会準優勝のU-23ウズベキスタン代表をPK戦の末に撃破。準決勝では、U-23ベトナム代表に3-0で勝利し、初の決勝進出を果たしていた。

しかし決勝では0-4と日本に圧倒され屈辱的な結果に終わったが、同メディアは元同国代表でドイツでもプレー歴のある楊晨（ヤン・チェン）の言葉を用い、「ヤン・チェンは代表チームを惜しみなく称賛し、若い選手たちが決勝まで勝ち進んだことは素晴らしいことだと確信している。大会を通して、代表チームは期待を上回る活躍を見せ、ファンに多くの驚きを与えた。中国と日本の差は明らかに縮まっており、0-4というスコアは両チームの実際の差を正確に反映していない」と報じている。

また、「CHINANEWS」も「同大会における過去最高の成績を大幅に更新。中国は過去5回出場したが、15試合でわずか2勝しか挙げられず、決勝トーナメントに進出したことは一度もなかった。グループ突破は歴史に残る快挙となり、新たな記録を樹立した。決勝は残念な結果ではあったが、代表チームはグループステージから決勝まで勝ち進み、ファンに多くのサプライズをもたらし、苦戦を強いられていた中国サッカー界に希望を与えた」と、初の準優勝を称賛している。（FOOTBALL ZONE編集部）